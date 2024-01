Hrga ponovno o tuči u srednjoj školi: ‘Čuvajte svoje dostojanstvo, uz ovakve roditelje’

Autor: Barbara Grgić

Bivša novinarka, poduzetnica Mirjana Hrga, na Facebooku je podijelila članak s naslovom: ‘Preokret: Profesor koji se potukao s učenicima neće dobiti otkaz, školski odbor odbio dati suglasnost’

“Bravo! Svaka čast na odluci. Profesori, čuvajte se, čuvajte svoje dostojanstvo, nezamjenjivi ste. Pogotovo uz ovakve roditelje. Potez koji vraća vjeru u razumno društvo. Nadam se da će se i ispričati nastavniku koji je doživio užasnu neugodu’, napisala je Hrga.

‘Ne bih bila u koži ravnatelju’

“Ako bi netko trebao dobiti otkaz mislim da je to ravnatelj. Kako je moguće da se njemu pred nosom događaju ovakve stvari? On je svaki dan s profesorima, a vidi i djecu. Razgovaraju li oni uopće, imaju li nekakve radne sastanke? Zna li on kakvi su problemi bilo s profesorima, bilo s učenicima? Zašto se nije reagiralo na vrijeme? Pustilo se da sve ide niz vodu…kada se dogodio cirkus probudio se ravnatelj, u strahu od javnosti i roditelja koji su “lijepo” odgojili dijete impulzivno je reagirao-otkazom profesoru. Ne ide to baš tako”, napisao joj je pratitelj.

Mirjana mu je promptno odgovorila: "Ne bih bila ravnatelju u koži. Ni jednom. Taj posao postaje sve nenormalniji. Razloge znamo. Nemaju previše veze s ravnateljima…", napisala je.









Ranije komentirala slučaj

Podsjetimo, Mirjana je već ranije komentirala slučaj iz Strojarske tehničke škole Frana Bošnjakovića u Zagrebu, gdje su se fizički sukobili profesor i učenici.

“Pokušavam shvatiti priču oko profesora koji je dobio otkaz zbog fizičkog sukoba s učenikom usred nastave, ali više ne pronalazim video (valjda zbog “teške političke korektnosti” narušenog društva), a voljela bih znati što se točno dogodilo, jer ovaj slučaj pokazuje razinu divljaštva koje smo kao društvo dosegnuli”, napisala je.