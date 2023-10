Hrga opet kritizirala vlast na hrvatskom otoku: ‘Netko tko ima moć, treba reći dosta’

Autor: I.D.

Bivša urednica i novinarka Mirjana Hrga na svom, aktivnom, Facebook profilu ponovno je podijelila dio svojih misli s javnošću. Naime, Hrga je otkrila da je bila na odmor u Italiji, točnije gradu Treviso.

Stoga je bivša novinarka iskoristila tu priliku kako bi usporedila talijanski grad s naseljem Osor na otoku Cresu, a sve kako bi ponovno kritizirala vlast Malog Lošinja.





‘Ljepotu tradicije guta biznis koncept’

“Otišla sam do Italije da malo odmorim mozak i napravim ono što me hrani – usporedbu. Lijepi Trst, predivan u smislu arhitekture, usporedila bih s našim Malim Lošinjem. Ljepotu tradicije guta biznis koncept u kojem se polako gubi esencija onoga sto zemlja jest. Nemam nijednu fotografiju. Ništa nije privuklo moju pozornost. 150 km dalje – Treviso. Starine. Starine. Starine. Žive. U funkciji. Cvijeće. Tradicija.

Ne prestaješ fotografirati. Hrani ti dušu”, započela je.

“Osjećaš respekt. Prema mjestu, prema tim ljudima. To se više ne da izgraditi. To je biser. Unikati. I tamo ćeš se vratiti. To uspoređujem sa Osorom. Povijesnim gradićem na Cresu, pod administrativnom vlascu M. Lošinja. U Osoru s prozora svake kuće ne visi cvijeće. Kante za smeće nisu dizajnirane. Psi su pušteni bez lajne i zapišavaju povijesne zidove kuca. Paziš gdje da staneš. Parcele usred mjesta sliče na zarasle džungle”, nastavila je.

“Nema nikoga od vlasti da obiđe mjesto i naloži da se takva dvorišta prisilno raskrče na račun lijenog vlasnika. Nema ni parkinga. Nema nikoga da te odvede do zidina Sv. Petra. Nema nikoga da ti pokaže ostatke katedrale na mjesnom groblju. Nema nikoga da ti objasni kakvo povijesno bogatstvo je pod zemljom. Nema nikoga da izazove respekt kod posjetitelja. To je razlika između naroda s kulturom i samopoštovanjem i onih ostalih. Ali u Trevisu su generacije i generacije vlasnici te ljepote i – čuvaju je. Bore se za nju. Tamo nema kamp kućica po dvorištima i uz cestu.









Štoviše, oni koji dođu u priliku da se pridruže stanovnicima Trevisa – čuvaju još više. Generacije koje su došle pametno su iskoristile izbor između: asfalta/betona i kamena, PVC i drveta, pregrađivanja ulica za vlastito dvorište i javnog interesa koji donosi satisfakciju široj zajednici… Izbor između kulture i jeftinih modernih vremena je na nama. Ali netko tko ima moć, treba imati i viziju. I hrabrost da kaže – dosta”, zaključila je Hrga.

Evo zbog čega usporedba…

Podsjetimo, Mirjana Hrga bila je primorana na nekoliko dana morala zatvoriti restoran u mjestu Osor na Cresu.

Komentara, dakako, nije nedostajalo.

“Nestaje rimska kaldrma…u civilizacijski zdravim sredinama se svaki kamen vadi i numerira da bi se znao složiti nazad na svoje mjesto. Da li to neko ovdje radi?”, napisao joj je pratitelj. “Počeli su ispred moje kuće i taj dio su numerirali. Vjerujem da će i ostalo. Samo, tko će to vratiti…svaki kamen na svoje mjesto. Uspiju li, dići ćemo im spomenik”, odgovorila mu je Mirjana.

