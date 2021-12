HRGA JE HTJELA UZGAJATI MARIHUANU! ‘Dobila sam opasku: A da izborni slogan bude – drogirajte se i bit ćete sretni?!’

Bivša novinarka Mirjana Hrga prisjetila se na društvenim mrežama svoje kratke i burne političke karijere, odnosno, vremena u kojem je radila kao savjetnica tadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za strateške politike, odnose s Hrvatskim saborom i Vladom Republike Hrvatske.

Podsjetimo, 16. siječnja 2019. godine Hrga je otišla raditi na Pantovčak. Primala je plaću u neto iznosu od 16.471,21 kunu, od čega je sedam tisuća kuna, prema vlastitoj tvrdnji, davala dvjema siromašnim obiteljima. Predsjednica ju je razriješila dužnosti u prvim danima 2020. godine, osam dana prije nego što bi napunila godinu dana mandata, pa je ostala bez mogućnosti da šest narednih mjeseci prima punu plaću.

“Kao savjetnica Predsjednice i nisam bila Bog zna što. Naime, uopće me nisu interesirale političke teme”, priznala je Hrga u novom obraćanju svojim pratiteljima.

“Sjećate se – jer nije bilo tako davno – silna se energija trošila na ‘bijeg’ konzervativno opredijeljenih građana na stranu tadašnjeg protukandidata. Meni je bilo ispod svake razine boriti se za te koji su i pomislili da ih sreća može čekati na toj strani, a još mi je bilo neprihvatljivije da se borimo za njih njihovim oružjem. Ta je bitka bila očigledno unaprijed izgubljena”, piše Mirjana Hrga.

“Istovremeno, bilo je jasno da postoji dovoljno dubok i jedini bistri “bazen” ovoga doba – od centra malo desno i malo lijevo, pa se i sav moj napor sveo na posve – za tadašnji kolegij – neatraktivne teme”, napisala je i navela dvije vaćžne teme – poljoprivredu te blokirane građane.

“Željela sam za početak pomoći da učvrstimo perceptivnu razliku između ‘seljaka’ (u prijevodu gospodina) i ‘seljačine’ (beskorisne budale) kako bismo onda ponovno selo i zemlju učinili atraktivnom, što će kad tad biti spas za svako društvo, pa i naše. Smatrala sam da je životno važno da imamo dobru strategiju poljoprivrede zasnovanu na realnim parametrima. Mislila sam da Ured predsjednika ima upravo nacrtanu priliku za takve društveno korisne napore promjene percepcije i pripremanje terena za neke konkretne odluke izvršne vlasti (drugo brdo)”, piše Hrga.

“Naime, silna su imanja izvan velikih gradova napuštena onog dana kada su nečija djeca pomislila da trebaju biti ‘gospoda u gradu’ makar mučili sebe i sve oko sebe do kraja života. Mislila sam da postoji način da se poljoprivreda ponovno učini atraktivnom i doda barem kao dodatna aktivnost i izvor zarade. Ostat ću zapamćena po monologu o ‘kibucima’… Moja realizacija svela se tek na jedne ‘Dane otvorenih vrata’ na tu temu i to je bilo to. Koga briga za hranu kad je ‘in’ bio (a i danas je) politički fast food”, priznala je.

‘Jel ovo skrivena kamera?’

“Željela sam i da iskoristimo priliku i da neobrađena zemljišta, pod višestrukom kontrolom državnih agencija iskoristimo za uzgoj marihuane koju bi onda izvozili za preradu za lijekove. Stigla sam tek do ‘legalizacije u medicinske svrhe’, sprječavanja da jedan bolestan čovjek završi u zatvoru, a ostatak je završio na simpatičnoj opasci dijela kolegija: Hrga, a da izborni slogan bude “Drogirajte se i bit ćete sretni!”? Nije loše (zezam se), ali to mi uopće nije bila namjera. Namjera mi je bila zarada za društvo”, prisjetila se svog boravka na Pantovčaku.









“Željela sam silno i da se blokirani, ovršeni na neki način ponovno uključe u krvožilni sustav društva. Kad god imaš začepljenje, prijeti ti infarkt. Nisam mislila da jednaku poštedu treba imati nerazumni lik koji je nabio silan telefonski račun koji nikada nije platio niti spekulant koji je kupio petosobni stan u centru Zagreba, no činilo se da pričam s kamenom. Nakon sastanka u nadležnom ministarstvu izašla sam van, zapalila cigaretu i zapitala se – Jel ovo skrivena kamera?”, napisala je.

“I tako je završio moj izlet u ‘politiku’. Ono što je nekima ultimativno napeto, meni je bilo ispod svake razine. Ono što je meni bilo u fokusu, ekipi se činilo nevažnim. Kako vrijeme prolazi, sve sam sigurnija da sam bila u pravu. Morat ćemo se početi baviti pravim temama. Svaka kila krumpira je važnija od ovoga što danas slušamo…”, zaključila je Hrga.

