Hrga digla živac poznatom HRT-ovcu: ‘Mirjana, okani se’

Bivša novinarka, danas poduzetnica Mirjana Hrga na svom se Facebook profilu okomila na dio roditelja i to zbog situacije koju je opisala 21-godišnja sudionica nove sezone Masterchefa, Lara Biloš, čije je odrastanje obilježeno vršnjačkim nasiljem.

“Roditelji su me izvukli iz kruga pakla koji sam prolazila. Bila sam povučena, nisam htjela ni s kim komunicirati. Moji roditelji su svojom upornosti uspjeli to privesti kraju”, ispričala je Lara što je duboko dirnulo Hrgu koja se okomila na roditelje djece koja vrše nasilje nad drugom djecom.

“Promašeni roditelji”

“Kaže jedna preslatka i pristojna djevojka u Masterchefu da je bila žrtva psihičkog i fizičkog nasilja u školi i to – zbog izgleda.





Nije meni čudno da su klinci blesavi, ali nije to do njih, to su tamo neki promašeni roditelji. Ne mogu shvatiti tu životnu nepravdu koja debilu da priliku da odgaja dijete…”, napisala je Hrga i potaknula kratku, ali žestoku raspravu s poznatim piscem i redateljem Željkom Musićem, inače zaposlenikom Informativnog servisa Hrvatske Radiotelevizije.

“Mirjana okani se roditelja”

“Mirjana okani se roditelja, nisu oni baš za sve krivi. Roditelji su jedina zlostavljana stranka…”, poručio je Hrgi Musić na što je Hrga promptno reagirala: “A nego tko je? Da nije “škola”? Sve iz kuće dolazi. Ulica odigra svoje, sigurno, ali kad od prvog dana odgajaš svoje dijete, taj ne udara drugo jer ima koju kilu više”.

Zakon ulice

“Zakon ulice, à možda ova samo ( ko i svi danas) želi ispast žrtva. Ne gledam te emisije pa nagađam, ali može biti da su joj se rugala djeca koja nemaju roditelje, ili su djeca iz propalih brakova, boga pitaj šta može bit, ali ako je itko prvi za pljunuti, onda su to valjda roditelji, uvik krivi za sve, koliko učine ili daju uvik malo…itd. Roditelji su blagodat koja izumire, nešto što nema cijenu, borci i šampioni bez priznanja i nagrade”, ustrajan je bio Musić, no Hrga mu je odbrusila:

“Ne traži opravdanje za svinjariju”

“Ma ne traži opravdanje za svinjariju. Nema tu popusta. Pa što je Ćiro Blažević trebao biti siledžija jer mu je – po vlastitom priznanju – stari bio alkos. Btw, nakon godina novinarstva prilično solidno mogu prepoznati folirante.”

Zašto priča o maloljetničkom zlostavljanju u kulinarskom showu?

“Ma zašto uopće netko u kuharskom showu priča o maloljetničkom zlostavljanju. Ja sam mislio da se tamo kuha, prži, čisti i pere, guli i blanšira. Ali očito je namjera steći simpatije gledatelja , pa što se poslije skuha”, poručio je Musić i u dodatnom komentaru istaknuo:

“Tu djecu nitko i ne odgaja već roditelji. Svi ostali im daju za pravo, i “korumpiraju” ih još od vrtića. Roditelji se bore protiv učitelja, ulice, društva, medija, reklama, obrazovnog sustava, trendova, fejsa, potrošačkog društva, droge…ti nastavi niz. Nije im lako, a samo su oni na kraju krivi. Nikad nine kriva “udruga za prava djeteta”, niti su krivi oglašivači. Niti je krivo ministarstvo znanosti i obrazovanja( obavezni izleti i skupe ekskurzije)”









U raspravu se uključila i Dvina Meler. “Ja sam roditelj i na meni je odgovornost paziti što usađujem, kao i paziti što se općenito usađuje, u tabulu rasu mog djeteta. Točka”

“Prava agenda”

“Vidi se da ste mlada majka. Pričekajte srednju školu i faks, kad se svi okolo urote protiv vas, a vi u toj borbi ostanete sami. Klinci kao i svatko od nas želi biti prihvaćen, najprije od svoje ekipe, a onda i od drugih, roditelj je na zadnjem mjestu. I onda bingo…vi tražite jedno, društvo drugo npr. odete u školu da vidite kako nasljednik uči ali neko ministarstvo donijelo odluku nema ocjena. I šta sad jesu jedinice ili petice, ili trice…?? Protiv sudstava se teško borit. Ali roditelji su najveće face na kugli zemaljskoj, dobri i savjesni roditelji, u njihovoj žrtvi nema kraja. Ma oni su čudo i najcool face, ko Modrić na terenu”, poručio je Musić Dvini Meler, a onda zaključio:









“Bogami prava agenda MasterChefa je promovirat maloljetničko zlostavljanje, tj. predstavit mlade kao sotone. Evo i Stipe jedan od sudaca isto se auta da je i on bio zlostavljan dok je bio mali. Tko je sljedeći? Riječi koje dominiraju su nanesena bol, teško proživljeno djetinjstvo ( nova woke kultura) Ne dvojim da je Lara pobjednica showa”.