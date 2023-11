Hrga bez ustezanja o onom što radi Nova TV, a svima smeta: ‘Za kanal koji drži do sebe…’

Autor: Barbara Grgić

Mirjana Hrga, bivša novinarka i savjetnica bivše predsjednice, Kolinde Grabar Kitarović, na svojim se mrežama u nedjelju navečer oštro osvrnula na popularni televizijski show, “Supertalent”.

Hrgi nije bilo jasno kako si, jedna tako renomirana televizijska kuća, aludirajući na Novu TV, može dopustiti da na male ekrane dolaze ljudi koji nisu u mogućnosti dobro procijeniti sebe same.





‘Kriva ciljna skupina za kanal koji drži do sebe..’

“Nije mi jasno zašto televizije propuštaju na ekran ljude za koje je savršeno jasno da se nemaju čime istaknuti”, započela je Mirjana svoju objavu.



“Da zabave glupane? Bila bi to kriva ciljna skupina za kanal koji drži do sebe. Da izloži ljude nesvjesne krive procjene sebe samog (dovoljno teška disciplina) podsmijehu javnosti? Bilo bi to pokvareno. Uglavnom, umjesto da osjetiš radost zbog tuđeg talenta, osjetiš se…onako, kao da si sudjelovao u krivoj stvari ni kriv ni dužan”, napisala je bivša novinarka.

“Gledaš u nadi da će jedan isprati ljutnju što i dalje gledaš to sto gledaš dok čekaš, ali kad zareda nekoliko neobjašnjivih izbora na nacionalnoj frekvenciji, stvarno se pitaš je li ovo većinski društvo netalentiranih ili smo samo na putu za ništa”, zaključila je Hrga.