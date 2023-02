HRABAR POZIV NA BORBU: Damir Kedžo u spotu za pjesmu ‘Angles and Demons’ govori o suočavanju sa samim sobom u protekle dvije godine

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Pjesma Damira Kedže, ‘Angels and Demons’ s kojom će se Damir ove subote predstaviti na Dori u Opatiji, dobila je svoju ekranizaciju koju potpisuju Sestrice.

‘Angels and Demons’ pjesma je koja se bavi temama dualizma dobra i zla, dobrih i loših strana čovjeka. Kroz svoju glazbu i stihove, Damir nam govori o dvostrukoj prirodi čovjeka i kako se često suočavamo s unutarnjim demonima koji nas sputavaju i zaustavljaju nas u životu. S druge strane, postoje i anđeli u nama koji nas ohrabruju i vode ka dobru. Pjesma nas poziva da razmišljamo o našim unutarnjim snagama i da se borimo protiv negativnosti koja nas okružuje.

Tekst pjesme ‘Angels and Demons’ nas podsjeća na to da smo mi kreatori našeg vlastitog života i da možemo odabrati koje ‘sile’ želimo da pobijedimo. Svojim porukama i glazbom, Damir nas motivira da budemo anđeli sami sebi i da slijedimo svoje snove, bez obzira na sve prepreke koje se pojavljuju na putu.





Osnova svake ljubavi je povjerenje koje je samo po sebi nevidljivo. Svi mi smo okruženi ‘anđelima i demonima’ u raznim formama, životnim situacijama te je njihovo tumačenje individualno. U ovoj ekranizaciji izmjene svjetla i tame u velikom prostoru te reprezentacija ljubavnog para u fokusu daju svakom gledatelju mogućnost da se pronađu ono što ih inspirira te čime se identificiraju.

“Izmjenjujući moment u kojima ljudi nemaju lice te nije poznato jesu li anđeli ili demoni otvara prostor pitanjima o dualnostima, kako individualnim tako i društvenim. U ovoj ‘igri povjerenja’ i slijepog vjerovanja osjećajima koji su očima nevidljivi, pjesma ‘Angels and Demons’ natjerat će slušatelje da razmišljaju izvan ustaljenih društvenih okvira”, izjavio je redatelj Luka Sepčić.

Pjesma ‘Angles and Demons’ govori o tome kako anđeli i demoni konstantno vode bitku u našim umovima i kako je na nama samima da odaberemo put kojim ćemo ići te ukazuje na činjenicu da su svi ljudi suočeni s time i da su skloni padanju u razna iskušenja, ali istovremeno imaju mogućnost da se suprotstave tim istim iskušenjima i da se okrenu ka dobru. “Angels and Demons” je hrabar poziv na borbu protiv unutarnjih demona i podrška anđelima u nama.

“Raditi s velikim umjetnicima i profesionalcima poput Luke za mene je poseban izazov jer se uvijek trudim dramaturški iznijeti lik. Način na koji on vidi i spaja motive pjesme i glazbe te vlastitih vizija savršeno se uklopio u ono što sam želio da bude ovaj spot, a to je prikaz jakih emocija koje su u opoziciji. Suočavanje sa samim sobom obilježilo je moj život u protekle dvije godine te sam želio to iznijeti u pjesmom, spotom, ali i nastupom uživo na opatijskoj pozornici”, rekao je Damir Kedžo.

Damir Kedžo u subotu na Dori nastupa pod rednim brojem 12.