Hrabar istup Nike Fleiss: Stala pred kamere i progovorila o zdravstvenim tegobama

Autor: Z.S.

Urinarna inkontinencija predstavlja nekontrolirano otjecanje urina i može se pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, ali je najčešća među starijim osobama. Ovi simptomi variraju od manjeg istjecanja nekoliko kapi mokraće do potpune nesposobnosti zadržavanja urina.

Postoje različiti faktori koji mogu povećati rizik od inkontinencije. Češće se javlja kod žena koje su već rodile više djece, kod osoba koje pate od čestih ili kroničnih infekcija mokraćnih putova, kao i kod žena koje su sklone vaginalnim infekcijama. Neurološke bolesti poput multiple skleroze ili Parkinsonove bolesti, oštećenje psihičkih funkcija, te neki kirurški zahvati, uključujući i one koji se izvode kao komplikacija nakon uklanjanja maternice ili prostate, također mogu povećati rizik od inkontinencije. Debljina također može biti faktor koji doprinosi ovom problemu.

Javila se slavna skijašica

Jedna od vrsta urinarne inkontinencije je stresna inkontinencija, koja se manifestira kao nekontrolirano otjecanje urina tijekom fizičkih napora kao što su vježbanje, kihanje, kašljanje, smijanje ili podizanje teških predmeta. Iako je stresna inkontinencija najčešće povezna s porodom, njezin uzrok može biti i bavljenje sportom, a tome je progovorila i proslavljena hrvatska skijašica Nika Fleiss.





“Kod mene su zaista kapi u pitanju, ali sam rekla da to nije normalno. Kao djeca smo se znali pomokriti u krevetu, ali to ima veze s nekim drugim stvarima. Ali ovo sada nije normalno. Ja imam 39 godina i išla sam na Google. Prije nego što sam otišla specijalistu, sama sam zaključila da imam stresnu inkontinenciju. Kod mene je sport kumovao, s obzirom na to da nisam rodilja. Ali tu je jako puno dizanja utega, jako puno nošenja teškog i kod nas zdjelica strada. Tu je i jako puno hladnoće i to 25 godina i sve to kad se zbroji i možeš biti tu malo tanji, jer svi smo negdje tanki… Ja sam sretna da sam to osvijestila na vrijeme i idem na neinvazivne tretmane, koji su super ako se problem otkrije na vrijeme “, ispričala je Fleiss za HRT.

Još dvije vrste inkontinencije

A osim stresne inkontinencije tu su još urgentna i preljevna.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nika Fleiss Gradonačelnica (@nikafleissgradonacelnica)









Urgentna inkontinencija se manifestira kao neočekivano istjecanje mokraće prije nego što osoba stigne do toaleta. Ovaj problem često pogađa pojedince koji se bore s određenim zdravstvenim stanjima poput šećerne bolesti, Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti te multiple skleroze.









Preljevna inkontinencija, s druge strane, češće se javlja kod muškaraca i obično se pojavljuje u kontekstu opstrukcija, često uzrokovanih povećanjem prostate ili posljedicama starenja. Povećana prostata može rezultirati blokadom, što znači da se mokraćni mjehur ne isprazni u potpunosti tijekom mokrenja. Umjesto toga, može doći do istjecanja ili kapljanja mokraće, pri čemu količina varira od male (kapljice) do velike količine mokraće.

Važno je napomenuti da ako imate takvih problema potražite pomoć liječnika.