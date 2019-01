HOSTESA S VODOM ZASJENILA POZNATE GLUMCE: Ovo morate vidjeti, ona se nalazi na svakoj slici!

Hostese na dodjeli 76. Zlatnih globusa u Beverly Hillsu nosile boce s vodom, oduvijek su bile važne osobe, no ovog puta jedna od njih postala je pravi hit.

Trenutno se ne zna ime fatalne djevojke no ona je definitivno iskoristila svoju poziciju. Naime, ona se odlučila ubaciti u kadar kada su holivudske zvijezde pozirale na crvenom tepihu.

Tako je npr. za vrijeme poziranja glumice Lucy Boynton pozirala i ona. Sa smiješkom je gledala prema fotoreporteru. No to nije jedina fotografija na kojoj se ova djevojka našla. Većina glumaca kasnije su primjetili kako i oni na svojim fotografijama imaju ovu nasmijanu hostesu.

We are all here for #fijiwatergirl @goldenglobes – how does one apply for this job ? pic.twitter.com/1aoT6noTAe

— Obi wan (@ococircusboy) January 7, 2019