Horvat: ‘Štulić za hrvatsku industriju znači stalan teror i prijetnju, đavo koji se nadvija nad scenom’

“Meni se čini da se njemu jako sviđa kad se spominje tu kod nas. Njemu je to kao voda biljki, hrani ga. Navodno ga ništa odavde ne zanima, ne želi imati vezu s tim, a bolje nego CIA zna kaj se događa. Prati sumanuto sve i pritom se ponaša kao izbezumljena histerična starleta. Ne znam što mu to treba. Moj zaključak je da je izrazito zao i pokvaren ili je to u sferi nekakve medicine”, ispričao je Pađen uz popratni niz čestitki upućenih Štuliću.

‘Tada je bio Bog, a sada je neki đavao ‘

Zbog čega je Štulić postao kamen spoticanja u svijetu glazbene industrije, možda je najbolje objasnio onaj tko ga je najbolje i upoznao – pisac njegove biografije – Hrvoje Horvat.

“On za hrvatsku industriju znači stalan teror i prijetnju, a jugoslavensku glazbenu industriju značio je astronomske zarade u vremenima kada je objavljivao pet-šest albuma u nekoliko godina. Tada je bio Bog, a sada je neki đavao koji se stalno nadvija nad hrvatskom glazbenom scenom i diskografijom”, rekao je Horvat te mu za rođendan poželio “još jako puno dobrih godina. Da ih doživi sretno ili sam sa sobom ili s kime već živi i da ljudi ovdje cijene njegov rad i da znaju o kakvom se hiperaktivnom autoru radi. Ipak je on snimio više od 100 pjesama u nekih pet ili šest godina rada. Priča poput njegove nema jako puno kod nas”, ispričao je Horvat.

Upravo je “Štulić: Biografija” iz pera Hrvoja Horvata do dana današnjega najiscrpniji prikaz lika i djela Branimira Štulića u Hrvatskoj. Johnny je prvu Horvatovu knjigu jasno ocijenio kao “smeće”. Ništa bolje nije prošla niti druga.

“Kad je izašla ova druga knjiga, onda je kod Petra Lukovića na portalu XXZ izašao feljton knjige u tri nastavka. Nakon drugog nastavka, sjećam se kao da je bilo danas, Pero me nazvao na telefon negdje u 11 navečer dok sam bio na koncertu u Tvornici kulture s informacijom kako se javio Johnny. Poslao je pismo u heksametru, odgovor na sve to skupa, u kojem je oblatio sve redom: i Sinišu Škaricu i Želimira Babogredca i mene i sve druge. Ja sam mu, naravno, rekao da sve odmah pusti. Ako mi pišemo o njemu i on ima pravo nama odgovoriti”, dodao je Horvat za Net.hr.