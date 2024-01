Horvat iz Big Brothera radio kao dadilja, a danas živi na visokoj nozi: ‘Zaboravljaju ljudi’

Autor: I.D.

Splićanin Horvat Čagalj proslavio se u regionalnom Big Brotheru 2011. godine, u kojem je sudjelovala i nestala Marijana Seifert i tada je privukao veliku pažnju javnosti.

Naime, Horvat je završio Pravni fakultet, a iz medija se odlučio povući, no i dalje ga viđamo na društvenim mrežama gdje je zaradio epitet influensera. Nekadašnji kandidat realityja postao je i zaštitno lice jednog luksuznog brenda naočala i otkrio da je ‘infuencing nešto što se spontano dogodilo’.

“Moj primarni posao je agent za luksuzne brendove naočala, a influencer je nešto što se spontano dogodilo. Nakon showa dosta me brendova kontaktiralo za reklamiranje njihovih proizvoda. Fakultet sam više završio zbog svoje satisfakcije, ali mislim da nikada neću raditi kao pravnik”, rekao je Horvat.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli •𝐇𝐨𝐫𝐯𝐚𝐭 𝐂𝐚𝐠𝐚𝐥𝐣• (@horvat_cagalj)









Hvali se novim izgledom

Horvat je jedno vrijeme nakon završetka prava u Zagrebu, 10 godina proveo u Londonu gdje je jedno vrijeme radio i kao muška dadilja. U “Velikom bratu” je uspio doći do finala, poslije showa radio je i kao menadžer, a danas mu je moda glavno zanimanje.

I danas često posjećuje Veliku Britaniju zbog sestre koja živi u Londonu. Čagalj ima i brata koji radi i živi na brodovima. Na njegovom Instagramu mogu se vidjeti fotografije s raznih putovanja, na kojima nerijetko pokazuje i svoje mišićavo tijelo.

“Ne mogu danas ni zamisliti da smo mi bili toliko popularni, a da u to doba nije bilo Instagrama, to puno ljudi zaboravlja. Da je u to vrijeme bilo Instagrama s tom količinom slave to bi, vjerujem, bilo van svih okvira. Mislim da je danas tržište malo i zasićeno s influencerima, modnim blogerima, tiktokerima, smatram da se mlađim generacijama jako teško i izboriti”, rekao je Čagalj za Scenu.









‘Mi smo tada bili najgledaniji reality u cijeloj regiji’

“Meni je drago što me ljudi još uvijek prepoznaju, sjećaju me se u dobrom svjetlu, uvijek se sjete tog Big Brothera i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i šire. Prije je sve bilo puno finije, više smo se fokusirali na karakter ljudi, pridavali smo pažnju talentima i međuljudskim odnosima, svi smo bili prijatelji, poštivale su se razne nacionalnosti, godišta, a danas se sve odnosi na seks, sve je nešto hard core”, priznao je.

“Mi smo tada bili najgledaniji reality u cijeloj regiji, ja sam šokiran recimo kad prelazim granicu ili u nekom dućanu kad me se ljudi sjete i znaju me. Ponekad se stariji ljudi zbune malo, kao znaju me odnekud, ali ne znaju točno odakle. Mi smo bili posebna ekipa, još uvijek smo u kontaktu, čujem se s Lesterom iz Makedonije, s Nemešom, sa Sorajom“, priča.

“Dosta se toga od tada izmijenilo, mi smo svi sazreli, odrasli, gradili smo svoje neke druge karijere, ali super mi je to što smo nekako uvijek dobro prihvaćeni. Mi se toliko ni ne guramo ni ne trudimo, a opet nekako imamo taj neki utjecaj na medije još uvijek. Nisu svi, daleko od toga, ali nas recimo 4-5′, zaključio je Horvat.