HOROR NA SETU ‘VRANA’: Sin Bruce Leeja isto je ubijen tijekom snimanja, kako su se uopće pravi meci našli u pištolju?

Autor: T. Š.

Nakon što je svijetom odjeknula vijest o tagediji koja se dogodila na snimanju filma ‘Rust’ gdje je glumac Alec Baldwin upucao kolege, od kojih je snimateljica preminula Halyna Hutchins, mnogi su se prisjetili sličnih tragedija iz prošlosti. Među njima je i tragična smrt sina Brucea Leeja koji je ubijen tijekom snimanja scene za film “Vrana”.

Upravo je Brandonova glavna uloga u filmu temeljenom na stripu ‘Vrana’ 1992. trebala biti ona koja će ga vinuti u sam vrh filmske industrije. Lik Erica Dravena kojeg je utjelovio morao je upucati negativac pištoljem napunjenim filmskim mecima. No, umjesto filmskih metaka u pištolju se našao pravi metak. Brandon je propucan, srce mu je stalo na putu do bolnice, no svejedno je operiran šesnaest sati nakon kojih su liječnici utvrdili vrijeme smrti.

Unatoč ovoj velikoj tragediji, te činjenici da je većina glumaca i filmske ekipe odustala od snimanja filma, Paramount je uspio skupiti dovoljno materijala kako bi pustio film u kina.







I danas se mnogi pitaju kako je moguće da su pravi meci završili u pištolju. U konačnici nitko nije odgovarao za Brandonovu smrt.









Inače, snimanje filma do Brandonove smrti pratio je i cijeli niz bizarnih situacija. Stolara koji je radio na scenografa je jedna od dizalica udarila u dalekovod zbog čega je zadobio teške opekline. Jedan nezadovoljni član produkcije zabio se automobilom u studio, a snažna oluja koja je bila zahvatila tad Sjevernu Karolinu uništila je vanjski dio seta.