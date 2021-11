HOLIVUDSKI ZAVODNIK ‘BARIO’ POZNATU HRVATICU? ‘Kasnije sam to prepričavala svojim sinovima!’

Autor: Š. P.

Mistično židovsko učenje kabala svojedobno je povezalo Bornu Kotromanić i tada jedan od najpoznatijih glumačkih parova na svijetu, Demi Moore i Ashtona Kutchera.

Hrvatska jetseterica o susretu je progovorila potaknuta ulomkom iz autobiografije Demi Moore, u kojem stoji da je pristajala na spolne odnose u troje kako bi ugodila Kutcheru. Ne samo to – Demi tvrdi da je njezin 15 godina mlađi suprug tražio različite perverzije, a ona mu ih je ispunjavala i nakon toga se osjećala ‘odvratno’.

Kad je to pročitala, Borna je drukčije protumačila njihov davni i pomalo čudan susret.

“Kada sam s njima sjedila za stolom na proslavi Pesaha u Khabala centru u Miamiju 2007. godine, nisam jasno shvaćala Ashtonove signale, zbunjivalo me s obzirom na to da je Demi sjedila pored njega, čak sam kasnije to prepričavala svojim sinovima pa smo se na to znali našaliti, tek mi se sad razdanilo”, napisala je Borna na Instagramu.









“Želim zauvijek ostati zbunjena tim svijetom toliko drukčijim od mog”, zaključila je.