Holivudski glumac preminuo u 96. godini: Njegovu smrt obitelj je tajila deset dana

Američki glumac Hal Holbrook poznat po ulogama u filmovima “Wall Street”, “Svi predsjednikovi ljudi”, “Magla”, “Časni ljudi” i “Herkul” preminuo je u 95 godini, objavio je New York Times.

Glumac je preminuo 23. siječnja u domu na Beverly Hillsu, a vijest o njegovoj smrti tek je u ponedjeljak kasno navečer potvrdila njegova asistentica Joyce Cohen.

Prije 13 godina glumac kojem je tad bilo 82 godine postao najstariji muški glumac ikad nominiran za Oscara za sporednu ulogu u filmu “U divljinu”. Najveću slavu mu je donijelo utjelovljenje romanopisca, humorista i društvenog kritičara u showu “Mark Twain Tonight”.

Holbrook je jednom prilikom bio i u Hrvatskoj. Naime, 1960. nastupio je i u Zagrebu. Predstavu je izveo i pred bivšim predsjednikom Dwightom Eisenhowerom, a njegovu međunarodnu turneju sponzorirao je State Department.

Hal Holbrook, an actor who carved out a substantial career in TV and film but who achieved his widest acclaim onstage embodying Mark Twain in a one-man show, died on Jan. 23. He was 95. https://t.co/zHWO2NsRDy

— The New York Times (@nytimes) February 2, 2021