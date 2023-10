Holivudski glumac ogolio dušu o teškoj borbi s karcinomom: ‘Ne bojim se smrti, to je izvan moje kontrole’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Proslavljeni novozelandski glumac Sam Neill mnogima je najpoznatiji po ulozi u serijalu filmova ‘Jurski Park’ i ‘Jurski svijet’. Svojom dugogodišnjom plodnom karijerom stekao je svjetsku slavu, no u privatnom životu proživljava dosta teške trenutke.

Neill je, naime, za britanske medije otvoreno progovorio o svojoj borbi sa rakom krvi, koji mu je dijagnosticiran prošle godine.





“To je izvan moje kontrole”

“Ni na koji način se ne bojim smrti. To me ne zabrinjava. Otpočetka me to nije nikada zabrinjavalo, no živciralo me,” priznao je za Daily Mail. Glumac trenutno prima eksperimentalnu terapiju u obliku infuzije, no kaže kako je prihvatio mogućnost da jednog dana lijek prestane funkcionirati.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli SamNeillTheProp (@samneilltheprop)

“Znam da imam ovu bolest, ali me to baš i ne zanima. To je izvan moje kontrole. Ako je ne možeš kontrolirati, nemoj se petljati u nju,” istaknuo je Neill, koji je trenutno već 12 mjeseci u remisiji.

Po povratku kući primio loše vijesti

“Bilo je trenutaka kada sam se morao pogledati u ogledalo, i to nije bio lijep prizor. Bio sam lišen ikakvog dostojanstva,” dodao je Novozelanđanin.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli SamNeillTheProp (@samneilltheprop)

Za ovu opaku bolest saznao je prošle godine, nakon što se po prvi put uslijed pandemije mogao vratiti na Novi Zeland. Njegov sin Tim je tada za medije otkrio kako su u domovini bili tek sat vremena prije nego što je primio vijesti.









Svaka dva tjedna nova infuzija

Neill je prošao nekoliko rundi kemoterapije prije nego što se karcinom vratio, i to jači nego prije. Liječnici su ga tada odlučili staviti na eksperimentalnu terapiju koja zasad, čini se, funkcionira.

Iako je već dulje vrijeme u remisiji, glumac mora svaka dva tjedna primati infuziju. To će morati nastaviti raditi do kraja života ili dok ne prestane funkcionirati, a Neill je primanje terapije usporedio sa 10 rundi boksa u ringu.

Punim imenom Nigel John Dermot Neill, ovaj 76-godišnji glumac iza sebe ima brojne uloge o kakvima mnogi mogu samo sanjati. Tijekom karijere je glumio uz imena kao što su Judy Davis, Laura Dern, Jeff Goldblum, Meryl Streep, Nicole Kidman i Sean Connery.