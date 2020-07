Holivudski glumac objavio snimku iz kultnog filma u kojemu se pojavljuju Dvornik i Bata Živojinović

Holivudska zvijezda John Cusack objavio je na Twitteru ulomak iz kultnog filma “Crveni udar”, koji je snimljen još davne 1974. godine.

Scena koju Ivan dijeli uključuje glumce Batu Živojinovića i Borisa Dvornika, koji igraju rudare u Trepči i sabotiraju Nijemce pomoću rude za izradu oružja.

U sceni se Dvornik pita koliko je sati, na što Bata odgovara: ”Vrijeme je za revoluciju”.

Dežurni komentatori na Twitteru odmah su povezali najavu s prosvjedima u Beogradu i zaključili da je John poslao poruku prosvjednicima.

Slavnog glumca Johna Cusacka napala je policija tijekom prosvjeda zbog ubojstva Geogra Floyda u Chicagu krajem svibnja.

”Policajcima se nije svidjelo što snimam zapaljeni automobil pa su mi prišli s palicama te počeli udarati moj bicikl”, napisao je Cusak uz video koji je objavio na svojim društvenim mrežama.

U videu se ne vidi što se točno događa, ali čuje se kako policija viče na njega i govori mu: “Miči se!” i zatim se čuju udarci po metalu. Nakon toga Cusak govori – “u redu, u redu, odlazim”.

”Kada ne možete biti svjedoci onoga što se događa u vašem gradu, način na koji vidite svijet postaje strogo ilegalan”, napisao je John.

Glumac na profilu svakodnevno objavljuje fotografije i videozapise prosvjeda ispod kojih poziva ljude da prosvjeduju protiv policijske brutalnosti, ali i da ne koriste nasilje.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm herea the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v

