‘HOĆU SE S TOBOM NAPITI’ Poznata pjevačica zabavljala je Stjepana Mesića, a sada progovorila o sramu: ‘Kud me nagovori na to!’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Bosanskohercegovačka pjevačica Hanka Paldum jedna je od najuspješnijih pjevačica sevdaha, a uspješnu je karijeru uspjela izgraditi unatoč tome što nikada nije imala podršku svoje obitelji. Glazbeni talent pokazala je još kao dijete, no otac i majka oštro su se tome protivili. “Znam, sine, ali bojim se obraza. Kad žena ode u pjevačice, ode u sve što ne valja”, govorili su joj tada roditelji.

Ipak, Hankina sudbina bila je glazba, a prvi uspjeh ostvarila je 1986. godine na festivalu u Vogošći s pjesmom “Vjetrovi tuge”. Uskoro je počela nastupati u najprestižnijim dvoranama na području bivše države, ali i van granica.

Prije nekoliko dana Hanka je gostovala u emisiji “Muštuluk” na Uni TV, a tijekom razgovora s pjevačem Sergejem Ćetkovićem otkrila je čega se srami u şvojoj karijeri. Naime, postoji jedna pjesma koja, kako tvrdi Hanka, njoj više nimalo ne priliči. Radi se o pjesmi “Hoću s tobom da se napijem”, koju joj je napisao Haris Džinović.





“On je meni napisao pjesmu koje se sad stidim iskreno. Kud me nagovori na to, bolan!” kazala je pa izrecitirala stihove pjesme. “U to vrijeme meni je to izgledalo simpatično, međutim kako čovjek sazrijeva, postaje ozbiljniji prema životu, prema pjesmama koje pjevamo, što izgovaramo, kakve poruke šaljemo. Meni sad ta pjesma nekako ne priliči”, zaključila je.

Inače, Hanka je dobra prijateljica i omiljena pjevačica bivšeg predsjednika Stjepana Mesića. Davne 2007. godine uveličala je proslavu njegova rođendana, a došla je kao iznenađenje. Prošle je godine na svom Instagram profilu podijelila fotografiju s druženja s bivšim predsjednikom.

“Lijepo druženje s mojim dragim prijateljem Stipom Mesićem i velikim prijateljem naše Bosne i Hercegovine”, napisala je u objavi. Simpatije prema pjevačici Mesić nikada nije skrivao te je više puta istaknuo njihovo prijateljstvo, ali i to da je ljubitelj njezine glazbe.