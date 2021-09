Hoće li honorar iz ‘Zadruge’ biti dovoljan da se vampirica Olja riješi duga? Milijuni eura otići se sudionicima!

Autor: T.Š.

Počelo je emitiranje pete sezone srpskog reality showa ‘Zadruga’ u kojem će se naći i nekoliko Hrvata. Po prvi put u slavnu Bijelu kuću ulaze Olja Einfalt i Ante Baždarić, a od starijih sudionika tu je i Fran Pujas.

Producenti kontroverznog reality showa u isti ulažu milijune, a ni na honorarima najpoznatijih sudionika se nimalo ne štedi, pa će tako ove godine na nji biti potrošeno oko dva milijuna eura.

Koliko će visok biti honorar pojedinih sudionika, ovisi o njihovom statusu, o tome jesu li prije boravili u kući i koliko su fanova stekli. Prema tome, najpoznatiji sudionici će dobivati čak 3 do 5000 eura mjesečno, odnosno 120.000 do 200.000 eura za 10 mjeseci koliko je jedna sezona trajala do sada.

Hrvat Fran Pujas će tako zarađivati 500 eura više nego lani, tj. 2.000 eura mjesečno, piše Slobodna Dalmacija.. On je tijekom prethodne sezone stekao ogromnu popularnost usprkos tome što je već u prvom tjednu otkriveno da je fizički zlostavljao svoju djevojku.

Ove će godine Zadrugom prodefilirati čak 50 novih sudionika, a oni koji su među njima nepoznati široj javnosti dobivat će oko 500 eura za tjedan dana boravka u kući.

Podsjetimo, Olja je za RTL otkrila da je glavni motiv za ulazak u ‘Zadrugu’ rješavanje dugova. ‘”Idem kako bih spasila stan koji je moj suprug založio. Naime, kada je naš biznis počeo propadati, Marko je založio stan svoje majke. Ona ga je ostavila našoj kćeri Pauli, no pod ovrhom je. Marko od stresa zbog toga nije govorio dvije godine, razbolio se i na kraju umro. Ovo mi je prilika da zaradim nešto novca kako bih ga pokušala spasiti, platiti barem dio pa dići kredit za ostatak minusa… Svi govore kako smo mi nekoga opljačkali, a mi smo ostali bez svega. 25 godina napornog rada je propalo. Marka više nema i sada se ja borim, kako najbolje znam, da spasim stan”, kazala je Olja.