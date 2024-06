Hloverku isprovocirao Hrgin status, bivše HRT-ovke razmijenile vatru: ‘To je glupo do boli’

Uoči američkih predsjedničkih izbora 5. studenoga aktualni predsjednik Joe Biden (81) i njegov prethodnik Donald Trump (78) sučelili su se u prvoj debati. Organizirao ju je CNN i obojica su bili podosta angažirani i žestoki. Pravila su bila unaprijed dogovorena, nije bilo publike u studiju. Svaki je imao dvije minute za odgovor i minutu za replike. Kandidati su se po dolasku na debatu odbili rukovati.

Dojam je da je Bidenov nastup na trenutke bio kolebljiv i nesiguran, dok je Trump u svojim napadima često koristio i lažne tvrdnje. Dvojica muškaraca razmijenili su argumente i kritike o pobačaju, imigraciji, ratovima u Ukrajini i Gazi, te njihovom upravljanju ekonomijom. Biden je u početku zvučao promuklo i nesigurno te povremeno zapinjao u govoru, dok je energičniji Trump nizao verbalne napade koji su uključivali nekoliko već “izlizanih neistina”, uključujući tvrdnje da su migranti izveli val zločina i da demokrati podržavaju čedomorstvo, javlja Reuters.

Nakon debate na Facebooku se oglasila Mirjana Hrga. “81 i 78 godina. Jurišaju na novi mandat. Mediji izdvajaju iz njihove sinoćnje rasprave dio o golfu, prostitutkama i drogi (!) Dok svijet gori. Amerika bi trebala biti nekakav faktor. Bar je bila. Zakuhala je nebrojene ratove. Pa i ovaj u Europi. Amerika izgleda ne želi pomoći ni sebi. Neobično. Sto će izbor između ove dvojice donijeti svijetu?”, poručila je Hrga. Ubrzo joj se javila nekadašnja kolegica Hloverka Novak Srzić.

Tomašević mlad

“Zato vam je Tomašević mlad…svatko tko prati američku politiku zna da je Trump lider, prvi američki predsjednik koji nije pokrenuo niti jedan rat…Trump je u globalističkom ludilu zadnja brana zapadne kršćanske civilizacije …a glede godina Clint Eastwood upravo u svojim kasnim devedesetima završava svoj novi film…usporedba Trumpa i Bidena je glupa do boli…od njihovih godina do njihovih politika …nažalost ispiranje mozgova hrvatskih medija ima očigledne posljedice…”, poručila je Novak Srzić, a Hrga joj je na to odgovorila.

"Draga, mi nemamo pojma kakve su njihove politike, tko ih stvarno vodi i sto je željeni cilj. Da se referiram – da, za razliku od mlađahnog Obame koji je zavio dio svijeta u crno, Trump je upravno suprotno. Bidena je teško i rekla bih suvišno komentirati bez da znamo pozadinu tog svjetskog cirkusa, a "uljez"" među njima, Tomašević, moj stav je jasan – od aktiviste nikada učinkovitog lidera. To je kao da od novinara tražiš da radi PR. Btw, smatram nepristojnim nakon nekih godina, recimo 75 hvatati se dramatično važnih funkcija. Uključujući i Papu", poručila je Hrga.









Inače, Biden i Trump su dvojica najstarijih kandidata za šefa Sjedinjenih Američkih Država u povijesti, a obojica su ušla u debatu s političkim ranjivostima koje predstavljaju mješavinu rizika i prilika. Dok ankete na nacionalnoj razini predviđaju tijesnu utrku, Trump vodi u većini ključnih saveznih država. Ni Biden ni Trump nisu popularni, a mnogi Amerikanci su i dalje duboko neodlučni.