‘HLADNO SU MI SERVIRALI DIJAGNOZU’ Naša pjevačica već šest godina ima ozbiljne probleme: ‘Nismo imali pojma o čemu se radi’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Donedavno smo ju mogli pratiti kao mentoricu u HRT-ovom showu ‘Zvijezde pjevaju‘, a u javnosti inače uvijek zrači optimizmom i vedrinom. No mnogi nisu svjesni da se iza osmijeha 30-godišnje Gine Damjanović kriju zabrinutost i ozbiljno zdravstveno stanje.

Prije sedam godina Gini je dijagnosticirana Jacksonova epilepsija, oblik bolesti sa djelomičnim napadima koji obično počinju u određenom dijelu tijela poput nožnih prstiju jedne noge, jedne strane lica ili prstiju jedne ruke. O životu sa ovom dijagnozom Gina je progovorila za In Magazin.



“Svoju dijagnozu saznala sam prije jednog koncerta. Imala sam napadaj, tada nismo imali pojma o čemu se radi, ali završila sam na hitnom neurološkom i nakon dužeg vremena u principu smo uspjeli doći do dijagnoze. Pretpostavljam da je ta epilepsija krenula puno prije, ali je nismo detektirali. Sad mi je već normalno,” iskrena je Gina.

Dijagnoza joj je, kaže, bila veliki šok: “To mi je servirano na dosta hladan način. Evo to je ta dijagnoza, evo vam lijekovi, a ja nemam pojma ni što je epilepsija u tom trenutku, ni na koji način se moj život mijenja ni ništa. Onda sam kasnije došla do izvrsnih liječnika i sad imam izvrsnu doktoricu.”

‘Glazba je sigurno pomogla’

“Znaš koji su okidači, znaš koji su stresori, nekako pratiš to i onda u krajnjem slučaju znaš često i kada ih možeš očekivati pa ti onda bude malo lakše,” rekla je Gina o napadima i priznala da, očekivano, nisu ugodni.









“To su nam zajednički okidači, naravno da svatko ima neke svoje, ali to su stres i nespavanje. To je neizbježno da će stimulirati tijelo na taj način da se ide obraniti, odnosno da te ide alarmirati – ok, stani, vrijeme je da usporiš. Mislim da na taj način funkcioniraju napadaji,” dodala je.