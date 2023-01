‘HITNO DOĐITE, PREGAŽEN JE!’ Objavljena snimka razgovora s hitnom pomoći dok je glumac Renner jaukao u pozadini

Glumac Jeremy Renner doživio je tešku nesreću 1. siječnja, kada ga je čisteći snijeg pregazila ralica. Ralica je naletjela na njega te mu nanijela teške ozljede prsnog koša i noge. Srećom, Rennerov susjed svjedočio je nesreći te je odmah pozvao hitnu.

Sinoć su američki mediji objavili snimku poziva tijekom kojeg su se u pozadini mogli čuti glumčevi povici. Zastrašujuće snimke svjedoče o tome kako susjed naglašava i ponavlja da su liječnici potrebni “istog časa” te povremeno umiruje Rennera govoreći mu “budi miran, ne pomiči se”. Na samome početku govori u panici i nevjerici kako je “čovjeka pregazila ralica”.

U jednom je trenutku susjed upitan “Odakle ozlijeđeni krvari”, na što odgovara: “Ne znam, ne mogu reći. Ozlijeđen mu je prsni koš, glava također.” Tijekom snimke čuje se kako komentiraju količinu snijega koja bi mogla usporiti dolazak pomoći, ali i prijevoz do bolnice. Cijelu snimku možete poslušati ovdje.

Unatoč ogromnoj količini krvi, koju je spomenuo susjed, Renner je u trenutku poziva bio pri svijesti. Kako je poziv odmicao, glumčev je dah postajao sve kraći, stoga je njegov susjed još jednom zamolio hitnu da dođe što prije.

Iako će Rennerov oporavak još dugo trajati, ipak je jučer pušten iz bolnice, kako je objavio na Twitteru. “Osim ošamućenosti od oporavka, bio sam vrlo uzbuđen što gledam prvu epizodu druge sezone sa svojom obitelji kod kuće”, napisao je glumac.

Mike and Iris found calm among the chaos. The #MayorOfKingstown season 2 premiere is available NOW on @paramountplus. #ParamountPlus pic.twitter.com/QHnwaDRZTz

— Mayor of Kingstown (@kingstown) January 15, 2023