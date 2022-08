‘HITI SE NA MENE, MOJA MALA’ Marin Miletić i Kristina Krepela zaplesali nasred ceste, zaljubljeni su do ušiju!

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Saborski zastupnik Marin Miletić i glumica Kristina Krepela uživaju u prvom zajedničkom ljetu, a u jednom vrućem noćnom izlasku čak su i – zaplesali na cesti.

Miletić je, naime, na Instagramu objavio kratki video zaljubljenog uličnog plesa te pod njihov romantični okret podložio pjesmu Gustafa sa stihovima “Hiti se na mene, moja mala”.

Otkako je javnost doznala za romansu, novinari im stalno postavljaju pitanja, no oboje zasad vješto izbjegavaju detaljne odgovore o njihovu odnosu. “Volim kada me ljudi doživljavaju kroz ono što radim, privatnost sam uvijek držala za sebe i to namjeravam raditi i dalje. Čitav svoj život nisam nikada s medijima pričala o privatnom životu i smatram da glumci trebaju zadržati jednu malu dozu privatnosti samo za sebe. Želim da gledatelji koji stanu ispred scene dobiju potpuni doživljaj, a ne da gledaju moju privatnost, želim da dožive tu ženu koju donesem na scenu”, rekla je Krepela za RTL upitana o odnosu s Miletićem.





Ni on nije bio puno rječitiji. “Kristina posebno čuva svoj privatni život godinama. Ja to jako poštujem. Nemam drugih komentara”, izjavio je Miletić nedavno za Story.