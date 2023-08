Hiljson Mandela odbio duet sa Severinom: ‘To mi je dosta uvredljivo’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Treper Ivan Hilje, poznatiji pod umjetničkim imenom Hiljson Mandela, gostovao je u podcastu Skip or Beep bravo! radija. Talentirani glazbenik i tekstopisac, ujedno i član zagrebačke grupe KUKU$ voditeljici Tatjani Jurić otkrio je zašto je odbio duet sa Severinom koji je godinama priželjkivao.

“Odbio sam feat, nije to bilo na kraju kako sam zamišljao. Ja sam više puta rekao da želim snimiti feat sa Severinom. Ja nju pamtim iz djetinjstva, kako je bila precool, spustila bi se dolje i dala bi nama djeci sladolede,” prisjeća se Hilje.

“Ona je bila prvi celebrity s naše Trešnjevke, živjela je u zgradi nasuprot moje, bila je baš susjeda… Ja sam to htio i zbog te povezanosti iz djetinjstva,” dodao je Hiljson. No do suradnje, nažalost, ipak nije došlo.





‘Napravili bi bomba traku’

“Ja sam došao u taj studio i oni su imali već unaprijed gotov verse za mene – verse je zapravo kitica, strofa, što je meni dosta uvredljivo jer ja imam dosta glazbe koju autorski potpisujem, pogotovo što je rep ili trep na pjesmi, a skromnog sam mišljenja da ne može baš bilo tko napisati bolji verse od mene,” iskren je treper.

“To mi se nije svidjelo, a osim toga su rekli i da će Sandi Cenov biti… to je ova pjesma Nebo… Ja kada sam htio snimiti pjesmu sam htio snimiti pjesmu sam s njom. Mene ne zanimaju varijante gdje je sad tu još neka treća osoba… Napravili bi bomba traku, ja sam uvjeren u to, ja bi dao 150 posto od sebe… Ali nisam ja deset godina repao da dođem – s oproštenjem i netko mi tu napiše tekst… Ostao sam razočaran!” rekao je.

No, zato ga je prvi susret s pokojnim Massimom oduševio. “Veliki profesionalac i izniman čovjek. Malo što sam ga upoznao, imam jako lijepe priče s njim. Kada ZSA ZSA (Žaža) i ja nismo dobili Porina pored stola je bio Massimo i on nije mogao vjerovati, zagrlio je nju i mene… bio je tu za nas, ja ću to pamtiti cijeli život… Lik je u mojoj knjizi duša, duša, duša od čovjeka,” zaključio je Hilje.