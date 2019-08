HEROJ: Pitbull spasio vlasnika od napada morskog psa

Pitbull po imenu Darby dokazao je staru tvrdnju da je pas čovjekov najbolji prijatelj. Svojim je činom pokazao nevjerojatnu hrabrost i požrtvovnost kada je instinktivno reagirao i pružio pomoć svom vlasniku.

Now this is a crazy story: 🐕 vs 🦈 #bayareaproud @nbcbayarea https://t.co/GgiCBHik8Y

— Garvin Thomas (@garvinthomas) 16 August 2019