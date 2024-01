Hercegovka začudila gledatelje: ‘Na probe sam često dolazila direktno iz bolnice’

Autor: I.D.

Finalistica ove sezone The Voicea, Ana Širić, 24-godišnja je mlada žena iz Posušja, jedina žena među četvero finalista u ovogodišnjem glazbenom showu. Bez sumnje, bez podrške Damira Urbana, mentora u timu, bilo bi upitno bi li uspjela stići do završnice, s obzirom na to da istovremeno radi i pohađa studij.

Ana je visoka medicinska sestra u Kliničkoj bolnici “Sveti Duh”, a dodatno, u listopadu 2023. godine, upisala je dvogodišnji diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

“Bilo mi je jako teško uskladiti i fakultet, i smjene na poslu, i ‘The Voice‘, ali sve do live emisija nisam uzimala godišnji odmor. Kolege su mi, naravno, izlazili ususret s promjenama smjena pa sam nekako uspijevala – iako je bilo dosta stresnih trenutaka i umora. Sada sam s pacijentima na Odjelu nefrologije i dijalize u sklopu Klinike za unutarnje bolesti, a na probe sam često dolazila direktno iz dnevnih ili noćnih smjena”, rekla je Ana za Gloriju.

‘Ništa nisam znala o profesionalnom snimanju’

“Jako sam zahvalna što sam došla do kraja ovog natjecanja i drago mi je što imam još jednu priliku pjevati uz odličan bend i biti s predivnom ekipom na HRT-u”, govori Ana, dodajući kako se na “The Voice” prijavila bez mnogo razmišljanja i ikakvih očekivanja.

Na jednoj probi s akustičnim bendom Prosta priča, osnovanim tijekom pandemije, ispunili su prijavnicu i snimili pjesmu u kojoj je Ana trebala pokazati svoj moćan vokal. Nije bila sigurna hoće li je zvati na predaudiciju, a ona je prošla i nju i mnoge druge stepenice na putu do finala. Najprije “blind” audiciju, a potom još četiri teška eliminacijska kruga.

“Najizazovniji dio showa mi je bila blind audicija, jer ništa nisam znala o profesionalnom snimanju i o tome kako će me mediji prikazati”, priznaje Ana, koja nije imala mnogo televizijskog iskustva, ali glazbenog jest. Odgojena je u vjeri, koja joj je glavna nit vodilja u životu, te ju je mama odmalena vodila sa sobom na crkveni zbor.

Dugo je pjevala i u folkloru: obožava tradiciju, želi je zaštititi i njegovati pa je bila članica Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva “Fra Petar Bakula” iz Posušja. Ondje je Ana rođena i završila gimnaziju, a odrasla je u obližnjem selu Broćanc u u velikoj obitelji. Njeni roditelji, koji se bave poljoprivredom i stočarstvom, uz Anu imaju još tri kćeri i sina.

