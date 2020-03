Hercegovka koja ruši sve stereotipe! Knjiga o nogometu iz pera Adrijane Prskalo

Autor: N.M.

Žena, nogomet, prijateljstvo, druženje. Sve se to moglo osjetiti i vidjeti proteklog vikenda u Zagrebu na promociji jedne zanimljive knjige. Možda nebi bilo ništa neobično da nije riječ o nogometnom štivu iz pera jedne mlade žene. Znamo da je kad se spomene riječ nogomet prva asocijacija muškarci no postoje i iznimke. Adrijana je upravo jedna od tih iznimki.

“Nikad nećeš hodati sam”, ime je knjige autorice Adrijane Prskalo, djevojke iz Rame koja je predstavljena u Zagrebu pred brojnim auditorijem. Riječ je o knjizi koja govori o nogometnom klubu, strasti, prijateljstvu i iskrenoj emociji, ljudskoj ludosti.

Promociju su vodili i moderirali Zoran Đekić predsjednik Udruge navijača Liverpool Hrvatska i Antonio Krizmanić glavni organizator svih okupljanja Liverpoolovih navijača u Zagrebu. Promociji su nazočili i roditelji Dejana Lovrena, srebrnog hrvatskog reprezentativca i aktualnoga člana kluba s Anfielda koji je napisao i predgovor za ovu knjigu.

Adrijana koja je promocije svoje knjige već imala u rodnom Mostaru i Sarajevu kazala je da joj je jako drago što je knjigu mogla promovirati u Zagrebu. Knjiga je rađena više od osam mjeseci, a posebnu zahvalu je uputila upravo Lovrenu koji je s oduševljenjem prihvatio napisati predgovor, te Ivi Čolaku bez čijeg ogromnog doprinosa knjiga nebi ugledala svjetlo dana. Kao što smo već rekli, Adrijanina priča ne govori samo o ljubavi prema jednom nogometnom klubu. Govori o ljudskim vrijednostima, ono što sport i treba predstavljati-prijateljstvo, okupljanja, putovanja i sve pozitivno što nosi sa sobom, a knjiga je pomalo autobiografskoga karaktera.

Adrijana je inspiraciju za pisanje ove knjige dobila u knjizi izbornika naše nogometne reprezentacije Zlatka Dalića “Rusija naših snova”. Nogomet i engleski klub Liverpool Adrijana Prskalo prati od svoje desete godine, a za sve kriv njen otac. Od 2009. godine uključena je u projekt Liverpool Fan cluba Bosne i Hercegovine. Odlazak na brojne domaće i gostujuće utakmice Liverpoola također ju je potaknulo na pisanje svog prvog romana. Rođena je Mostarka, završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru gdje i radi. No kako je sama istaknula još kao djevojčica zavoljela je nogomet a i sama ga je igrala. Promociju niti malo nije pokvario i neočekivani poraz omiljenog kluba od Watforda 3:0 čime je prekinut čudesan niz Liverpoola od 44 utakmice bez poraza u prvenstvu koji je započeo početkom prošle godine. Liverpool bez obzira na to grabi prema prvom naslovu prvaka Engleske, devetnaestom u svojoj povijesti na kojeg čeka točno 30 godina!

Adrijana je vrlo rado kratko poželjela popričati za naš portal nakon promocije svoje knjige u Zagrebu.

Otkud Adrijani tolika strast prema nogometu? Obično se uz nogomet povezuje muškarce?

“Ne bih ja to tako gledala, i robovala predrasudama. I mi žene volimo nogomet. Počela sam ga pratiti 1998. godine kao desetogodišnja djevojčica uz oca, nakon SP u Francuskoj gledajući utakmice a za oko mi je već na prvenstvu zapeo jedan mladi igrač iz Engleske, Michael Owen. Oca sam pitala gdje igra taj slatki nogometaš. Kad mi je otac odgovorio i objasnio da igra za Liverpool od tog trenutka sam počela pratiti klub i tražiti više informacija o njemu”.

Inspiraciju za pisanje ove knjige dobili ste od Zlatka Dalića izbornika naše nogometne reprezentacije i nJegovoj knjizi “Rusija naših snova”?

“Da to me je inspiriralo i dosta me fasciniralo kako je on to jednostavnim izričajem napisana knjiga, emotivna i baš onako iskrena i iz duše pisana, iz srca. U tome sam dobila ideju kako bih i ja nešto takvo mogla napisati o svojoj priči o Liverpoolu. Naravno da ni blizu se ne mogu usporediti uspjeh naše reprezentacije u Rusiji i ova moja putovanja s Liverpoolom. Međutim to me je sve baš potaknulo i sve je ispalo na kraju kao jedna lijepa stvar i knjiga je ugledala svjetlo dana”.

Kako su reagirali ljudi oko vas kad ste im rekli da idete pisati knjigu?

“Svi redom su bili iznenađeni, naravno pozitivno. Dobila sam podršku svih svojih prijatelja i obitelji koju su bili sa mnom svo ovo vrijeme u ovom procesu stvaranja knjige. No ipak su bili iznenađeni, jer nije lako napisati knjigu, to je jedan veliki i zahtjevan proces i nije jednostavno. No upravo me je ta rečenica potakla da još više pišem”.

Malo o samoj knjizi? Ona ne govori samo o nogometu i nogometnom klubu nego je i puno šire?

“Knjiga je o nogometu, nogometnom klubu, životu, prijateljstvu, druženju, i svim nekim životnim vrijednostima. Knjiga ima primjese i autobiografije jer u njoj spominjem i svoje bitne ljude iz svog života. I bitne događaje i osjećaje, jako emotivno i pisana je baš onako iz duše”.

Predgovor za knjigu napisao je naš srebrni Vatreni i član Liverpoola Dejan Lovren?

“Predgovor nosi naziv Nogomet nije samo sport. Nogomet je puno više od toga… Jako sam ponosna što je Lovren napisao predgovor mojoj knjizi i time se vječno utkao na stranice ove knjige, jer ipak on je ne samo svjetski viceprvak on je i aktualni igrač Liverpoola”.

Može li se izdvojiti neki najupečatljiviji dio s putovanja na utakmice i sva ta ugodna druženja?

“Bilo je puno različitih i zanimljivih situacija. Moja možda najdraža i najveća utakmica je bla ona protiv Man. Citya koju je Liverpool dobio s 3:0 u četvrfinalu LP 2018 godine. No posebno izdvajam prošlogodišnje finale u Madridu, imala sam i neke neugodne stvari poput krađe novčanike od strane džeparoša i njihovih pokušaja da mi unište to putovanje života, međeutim na kraju je sve ispalo odlično i ugledala sam to zlatno nebo iznad Madrida i šesti put u povijesti moj omiljeni klub je postao prvak Europe”.

Utakmice se prate u Mostaru, u Shankly’s Pubu. Poznato je kakav je Mostar grad, podijeljen na istok i zapad a Vi ste postigli jednu veliku stvar. Na ta okupljanja i druženja dolaze ljudi navijači i simpatizeri Liverpoola iz redova sva tri naroda u BiH i okupljaju se oko Liverpoola kao kluba?

To je zaista jedna velika stvar koju smo postigli i uradili. Shankly’s Pub okuplja sve ljude bez obzira na vjeru i nacionalnost, oko jedne zajedničke strasti navijanje za nogometni klub Liverpool. Ja zbog toga kažem da smo mi specifični i da je ta naša priča u Mostaru sjajna upravo radi toga što smo uspjeli spojiti sve te ljude i srušiti sve moguće barijere i predrasude.

Bez obzira na sve društveno-političke situacije u BiH ipak je i ovo pokazatelj da je moguće ukoliko ljudi imaju neki zajednički interes i ljubav, u ovom konkretnom slučaju je to Liverpool da mogu odlično funkcionirati i da to može biti slučaj u bilo kojem pogledu i obliku okupljanja i aktivnosti. Sport je dakle spojio ljude.

Dolazite iz Rame? Čime se bavite još osim pisanja knjige?

Inače sam po struci pravnica, i radim u Mostaru. Inače i sama sam bila u dilemi mogu li je ja kao pravnica pojaviti u svijetu književnosti ali evo sve je na kraju ispalo odlično.

Možda je i neka nova knjiga u planu?

Puno me to ljudi već pita s obzirom da moj omiljeni Liverpool ove sezone ruši sve rekorde, tako da ništa nije isključeno ali trenutno još nemam neki plan. Neka se još malo slegnu dojmovi od ove knjige pa ćemo vidjeti dalje.

Za kraj smo se ponovno dotakli nogometa pa smo Adrijanu upitali kakvo se slavlje očekuje u Mostaru jer je Liverpool na pragu naslova prvaka Engleske kojeg čeka dugih 30 godina?

Proslava će bit u zadnjem kolu u našem Shankly’s Pubu, kad će naslov biti osiguran i matematički vidjet ćemo ali velika fešta će biti 17. svibnja kad se igra zadnje kolo.

Na pitanje tko joj je najdraži igrač u trenutnoj momčadi Liverpoola Adrijana je dala možda i najbolji odgovor

Svi oni koji se srcem bore za klub i klupske boje su najdraži, baš nikoga ne bih izdvajala.

Ovaj ćemo tekst završiti i završnim mislima Adrijanine knjige koja govori govori da nikad ne smijemo odustati od svojih snova, bez obzira koliko se činili nedostižni. To je geslo i velikog kluba kojeg Adrijana tako strastveno prati.

“U trenutku kad se fokusirate na svoje snove, vaše mogućnosti postaju neizmjerne. Granice nestaju i sve se počinje mijenjati jer budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova. Ako ne želite da se jednog probudite i zaželite što niste nešto uradili, počnite sanjati novi san već danas. Nikad nije kasno za novi početak, novi cilj, a pogotovo za novi san. Jer, snovi su tu iz jednog razloga- da ih ostvarujemo”.