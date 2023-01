HARRY UBIJAO, TALIBANI POLUDJELI! ‘Nisam razmišljao o ljudima’, stigla reakcija: ‘Odvratan trenutak’

Autor: Dnevno.hr

Talibanska vlada kritizirala je princa Harryja nakon što je u svojim memoarima napisao da je, za vrijeme vojne službe u Afganistanu ubio 25 ljudi koje je opisao kao “šahovske figure uklonjene s ploče” .

Prinčevi memoari, nazvani ‘Spare’, u Španjolskoj su pušteni u prodaju, a globalno predstavljanje predviđeno je za 10. siječnja.

U njima su otkriveni razdori između princa i njegovog brata Williama, koji je nakon oca Charlesa idući u redu za prijestolje, ali i druge pikanterije poput konzumacije droge i gubitka nevinosti.





Princ Harry tako u dijelu knjige opisuje kako je dva puta boravio u Afganistanu, prvi put kao kontrolor zračnog prometa te drugi put 2012., kada je bio kopilot u helikopterima Apache.

Tako piše o broju ljudi koji je ondje ubio, navodeći da to nije statistika koja ga puni ponosom, ali ne može reći niti da ga posramljuje.

“Kad sam se našao u žaru borbe, nisam razmišljao o ljudima već sam ih zamišljao kao šahovske figure koje su uklonjene s ploče, loše ljude eliminirane prije nego što im je dana mogućnost da ubiju dobre ljude.”

Glasnogovornik afganistanskog ministarstva vanjskih poslova pod vodstvom talibana, Abdul Kahar Balkhi, kritizirao je Harryjeve komentare.

“Zapadnjačka okupacija Afganistana doista je odvratan trenutak u ljudskoj povijesti, a komentari princa Harryja mikrokozmos su traume koju su Afganistanci proživljavali dok su okupacijske snage ubijale nedužne ljude bez ikakve odgovornosti”, rekao je.

Odgovarajući na prinčeve komentare, viši talibanski vođa Anas Haqqani je tweetao: “Gospodine Harry! Oni koje ste ubili nisu šahovske figure, bili su ljudi; imali su obitelji koje su čekale na njihov povratak… Ne očekujem da će vas Međunarodni kazneni sud pozvati niti će vas aktivisti za ljudska prava osuditi jer su za vas gluhi i slijepi”.









Reakcije iz Britanije: Loša procjena

No, reakcije su stigle i s ‘domaćeg terena’. Bivši vojni časnik pukovnik Richard Kemp rekao je za BBC da su Harryjevi komentari bili “loše procijenjeni”.

Dodao je da su primjedbe možda narušile njegovu sigurnost i mogle isprovocirati ljude na osvetu.

Pukovnik Kemp, koji je 2003. poslan u Kabul kako bi preuzeo zapovjedništvo nad snagama u Afganistanu, rekao je da su ubijeni talibanski pobunjenici bili loši ljudi i da nije imao problema s princom Harryjem koji je otkrio broj svojih ubojstava – ali je imao problema s načinom na koji je Harry sugerirao da je talibanske pobunjenike vojska doživljavala kao “podljude i samo kao šahovske figure koje treba srušiti”.









Rekao je za BBC Breakfast: “Mislim da nije u pravu kada u svojoj knjizi kaže da su pobunjenike smatrali praktički neljudima – možda podljudima – samo kao šahovske figure koje treba oboriti.

To uopće nije slučaj. I nije način na koji britanska vojska obučava ljude kao što on tvrdi… Mislim da je takav komentar koji ne odražava stvarnost, pogrešan i potencijalno vrijedan za one ljude koji žele zlo britanskim snagama i britanskoj vladi, stoga mislim da je to bila pogreška u procjeni.”