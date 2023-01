‘HARRY JE TAKVA KUKAVICA!’ Bivša domina iznijela svoju stranu priče: ‘Puno smo se ljubili, znala sam da neće reći istinu u knjizi’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Bivša domina, fatalna plavuša Carrie Royale, zgrožena je Harryjem interpretacijom njihova druženja, prenosi Daily Star. Prema njezinim riječima, Harry je u knjizi iznio “razvodnjenu” priču o njihovom “18+” raskalašenom tulumarenju, koje se zbilo u Las Vegasu 2012. godine.

“On je takva kukavica. Znala sam da neće reći istinu u svojoj knjizi. Potpuno je izostavio cijeli incident u svom showu na Netflixu, pa sam zapravo iznenađena što ga je uopće spomenuo u svojim memoarima. Bila sam s njim u njegovoj sobi dobrih 20 minuta. Puno smo se ljubili, a pri tome je nespretno mumljao”, ispričala je Carrie.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Carrie Royale (@carrieroyale)

Carrie je tada imala 41 godinu, a za britanske medije otkrila je i razlog zašto se nije između njih ništa više dogodilo. Kako kaže, razlog je taj što se “obično ‘tamo dolje’ ne događa ništa kad se popije koliko je Harry popio”.

Strip biljar s nepoznatim djevojkama

Harry je u knjizi otkrio kako je završio gol zabavljajući se s djevojkama, svojim prijateljima i osiguranjem u hotelu Encore At Wynn u Vegasu. Za prisutnost djevojaka “okrivio” je prijatelje te tvrdi kako su mu one dale loš predosjećaj. Ipak, priznao je da se odlučio odigrati s njima partiju strip biljara, nakon čega je završio bez odjeće

Carrie tvrdi da je u tom događaju izostavio dio njihova druženja, koje je upravo on inicirao. Također, kazala je kako je on već bio “u elementu” kada su djevojke pristigle u apartman, iako njegove riječi upućuju na to da mu nije bilo po volji.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Carrie Royale (@carrieroyale)







“Odveli su nas u ogromni VIP apartman i zabava je bila u punom jeku kad smo stigli, s hrpom pića u sobi i glazbom. Kad smo mi ušle, već su započeli partiju strip biljara. Harry je bio gol i trčao je uokolo smijući se i grleći ljude i iz nekog razloga tražio je da mu netko dade bijelu rukavicu kako bi se mogao pretvarati da je Michael Jackson”, prepričala je Carrie.

Izgubio je svoju zabavnu stranu

Carrie tvrdi kako ju je Harry odveo u svoju sobu i davao joj komplimente. “Nosila sam haljinu preko tanga bikinija, a ona je ubrzo spala i ostala sam samo u bikiniju, a on je već bio gol”, kazala je te dodala: “Ljubili smo se oko 20 minuta, a on je nakon toga samo rekao ‘bilo je jako lijepo’ i vratili smo se na zabavu.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Carrie Royale (@carrieroyale)

Istaknula je kako je oduvijek znala da Harry voli starije žene, ali sada smatra da je, otkako je s Meghan, izgubio svoju zabavnu stranu. Bivša domina Carrie sada je TV i filmska producentica s vlastitom produkcijskom tvrtkom.