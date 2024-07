Haris Džinović priznao što očekuje od nove partnerice: ‘Melina nije ni to znala’

Autor: M.T.

U ožujku, nakon što je proces razvoda s Melinom okončan, Haris Džinović je otvoreno progovorio o svojoj bivšoj supruzi i novim planovima. Desetogodišnji brak i dvadesetogodišnja veza ovog poznatog para postali su glavna tema medija, a javnost je sve više zainteresirana za njihove privatne živote.

Dok Melina ostaje suzdržana u dijeljenju detalja, Haris se nije ustručavao govoriti o svojoj bivšoj supruzi. U brojnim intervjuima Haris je javnosti iznio gnjusne detalje njihova privatnog života, te detalje braka, a ovaj put je istaknuo svoju spremnost za novu ljubav te naglasio kakvu partnericu traži.

“Ja sam sada slobodan muškarac, emotivno dostupan,” izjavio je popularni pjevač narodne glazbe, objašnjavajući kakve kvalitete očekuje od nove partnerice: “Mora biti normalna, savjesna, tolerantna i radišna. Ljubav može biti i dodir ruke, i završiti u krevetu. Žene moraju imati stav! Svi ljudi bi trebali imati stav,” rekao je nedavno Džinović.

Harisova samostalnost i perfekcionizam

Haris ne krije svoju samostalnost i sposobnost u obavljanju kućanskih poslova, osobito u svojoj vili na Senjaku. “Ja peglam sam sebi sve, još od malih nogu, čak i šijem. U našem narodu postoji jedan izraz koji moram upotrijebiti, ja sam picajzla, odnosno perfekcionista, a imam i puno slobodnog vremena, ničim drugim se ne bavim osim glazbom, koja je recimo zauzima 2-3 sata i to navečer, a svo ostalo vrijeme sam slobodan”, izjavio je prije nekoliko mjeseci.

Haris je priznao da na početku veze nije imao problema s Melinom, ali je istaknuo da žene često pokušavaju promijeniti muškarce, što je teško postići. “Svaka žena na svijetu ima ambiciju promijeniti muškarca, ali to je nemoguće, možda se do 5 posto može promijeniti u nekim aspektima, ali ne suštinski. Svaka osoba ima svoj kod i nema puno odstupanja. Žene misle najbolje i instinkt im je da vas pokušavaju promijeniti, ali uvijek možete pronaći kompromis i to je promjena. Morate povući ručku. Ne živim sam, već sa suprugom i dvoje djece, a onda morate biti kompatibilni i ponekad napraviti nešto što odgovara drugome, a na uštrb vaše zone komfora”, rekao je svojevremeno za “K1”.









Melina je uz Harisa naučila kuhati, iako je na početku veze bila potpuni početnik u kuhinji. “Dobar sam kuhar koliko sam i pjevač. Ne kuham baš svaki dan jer si danas djeca sami kuhaju. Ima jela koja Melina radi bolje od mene, ali kad smo se upoznali nije znala ni jaje pripremiti. Nije moja zasluga, nego ona, uključila se i naučila što je zanima. Što se kuhanja tiče, najvažnije je da ga volite, jer ja sam, recimo, bacio sam lonce raznih jela dok nisam naučio pravu mjeru, jer ili je preslano ili zagori. A sad je lak posao”, priznao je Haris.