Haris Džinović ima 30 godina mlađu suprugu, ali priznaje: ‘Radit ću to iz meraka ili neću uopće’

Autor: I.D.

Pjevač narodne glazbe Haris Džinović u utorak je pjevao svoje hitove pred punom Koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog, no nije mu prvi put. Ovaj pjevač je omiljen gost u Zagrebu, nastupa gotovo svake godine i odaziv je uvijek velik.

Naime, Džinović je sa suprugom Melinom Džinović u skladnom braku već dugi niz godina te imaju kćer Đinu i sina Kana. Iako sada u njihovom odnosu ne postoje trzavice, Haris je otkrio da je njegova supruga na početku odnosa bila vrlo ljubomorna.





“Kad je Melina došla prvi put kod mene u trenucima kad smo hodali, žena je bila u šoku jer nije mogla vjerovati da živim sam. Sve je bilo sređeno i pod konac u stanu. Sve je na krevetima bilo zategnuto pa je mislila da je lažem i da sa mnom živi neka žena koju skrivam”, otkrio je Džinović, piše Story.

‘Tad je počela tumbati po stvarima u stanu’

“Mislila je kako nema šanse da ja to sve sređujem i peglam. Poslije joj je bilo jasnije tko sam. Tad je počela tumbati po stvarima u stanu ne bi li našla neku žensku stvar, nešto što će ukazati na to da pored nje postoji još neka žena u mom životu, ali nije našla nijedan trag!

Kasnije je vidjela koliko je sati i shvatila je da sam stvarno takav”, tvrdi Džinović i dodaje da je zbog svega imao problem i s kućnom pomoćnicom jer mu je premještala odjeću.

“U tom razdoblju imao sam probleme sa spremačicom koja mi je dolazila jer mi je prevrtala stvari po stanu, pa složi drukčije i nisam mogao naći sve što mi treba. Najviše principa imam, ipak, u pjevanju. Danas svatko može uzeti mikrofon u ruke, ali nema svatko talent.

Imamo mnogo zvijezda, ali vrlo malo pjevača. Nije pjevanje samo biti u intonaciji, postoji čitav niz toga što se mora ispoštovati, međutim, glazba se danas više gleda nego što se sluša, pa se sve izmijenilo”, nastavio je.









‘Ako ću piti, pit ću jer mi je merak’

‘Žestok sam čovjek čak i kad pijem. Ako sjednem u kavanu, hoću da mi vino i kisela voda budu hladni, a ne na pola. Ako ću piti, pit ću jer mi je merak ili neću uopće, i to valjda svatko tako treba raditi, a ne samo ja. Važno je da u životu čovjek postane svjestan sebe i da bude prema sebi iskren. Kad to napravimo, neće nas biti briga za to što za nas pričaju okolo’, zaključio je pjevač.

Podsjetimo, krajem devedesetih, nakon što je prodao svoj restoran, Haris se vratio u Beograd te se ponovno posvetio glazbi, koncertima i svojoj publici koja ga je nestrpljivo očekivala na pozornici. Među njegovim obožavateljima nalazila se i Melina Galić, studentica orijentalistike iz Zagreba s korijenima u BiH, koja je uspjela osvojiti srce ovog “vječitog neženje”.

U ožujku 2004. godine, Melina mu je rodila kćer Đinu, a godinu i pol kasnije došao je i sin kojeg su nazvali Kan. Sredinom 2014. godine, par se vjenčao na luksuznoj jahti pod imenom ‘Malteški sokol’, a kumovi na njihovom vjenčanju bili su nipošto nezanemarivi – Slavica Ecclestone, jedna od najbogatijih Hrvatica i bivša supruga vlasnika Formule 1, Bernieja Ecclestonea, te biznismen Filip Zepter.