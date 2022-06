Hari Rončević dobio tužbu protiv Nove TV: ‘Korištenje pjesme nikad ne bih dozvolio u takvom kontekstu’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Trgovački sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu u korist Harija Rončevića nakon što je tužio Novu TV zbog povrede autorskih prava. Splitskom glazbeniku Nova TV mora isplatiti odštetu u iznosu od 15 tisuća kuna.

Rončević je tužio Novu TV jer je u 90. epizodi telenovele ‘Čista ljubav’, u potresnoj sceni samoubojstva, upotrebljen ton njegove pjesme ‘Moj lipi anđele’ što glazbenik smatra neprimjerenim.

Naime, sud je odlučio da je korištenje pjesme ‘Moj lipi anđele’ u sceni suicida, koja je emitirana u udarnom večernjem terminu, naštetilo glazbenikovom ugledu i časti. Također, Hari Rončević nigdje nije bio naveden kao autor skladbe.





Pjevač je u sudnici izjavio da je skladbu ‘Moj lipi anđele’ ‘posvetio supruzi kao nježnu ljubavnu pjesmu koja je trebala predstavljati uporište i nadu u teškim životnim trenucima, a s obzirom na značaj koja ona ima za njega, njezino korištenje nikad ne bi dozvolio u kontekstu samoubojstva’, prenosi Jutarnji list.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Hari Rončević (@harironcevic)

Nova TV pravdala se argumentom da su pjesmu imali na raspolaganju zbog ugovora s ‘IDM music’ te da nije bilo napomene koja nalaže da za korištenje tona trebaju dopuštenje autora.









Rončević je otkrio da su mu s Nove TV ponudili nagodbu.

‘Tvrtka IDM Music odnosno Tomo in der Muhlen me nisu kontaktirali oko korištenja te skladbe u Čistoj ljubavi, nego tek pred posljednje ročište u ovom predmetu nudeći mi nagodbu u ime Nove TV. Barem sam ja to tako shvatio rekavši da tražim 100.000 kuna i da se izbaci scena namjere suicida s mojom skladbom’, ispričao je Rončević u sudnici.

Osim novčane odštete, Novoj TV je naređeno da iz ‘sporne’ epizode serije ‘Čista ljubav’ izbriše neovlašteno korišten ton.