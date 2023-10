Hari Rončević branio Livaju pa opleo po Hrvatima koji ne vole Hajduk: ‘To je produkt mržnje’

Autor: I.D.

Pjevač Hari Rončević javno je iskazao podršku Marku Livaji, a ne krije ni to da je strastveni Hajdukovac. Nakon što je Livaja napustio reprezentaciju, pjevač je stao uz njega.

“Ja sam uvijek podrška Livaji. Čovjek nije ništa napravio što ne bi napravio normalan čovjek. Iza sebe nije imao nikoga, ni tada, ni prije, ni poslije. To je lik koji je omražen u 60% stanovništva Hrvatske samo zato što igra u Hajduka jer je i Hajduk isto tako omražen u Hrvatskoj, pa i u HNS-u. Sve skupa je to produkt mržnje. Svih tih 60% prema Hajduku i Livaji kao glavnom predstavniku Hajduka u reprezentaciji. Jednostavno nisu željeli čak ni njega”, kaže Rončević za Dalmatinski portal.





‘Nije sportski nekome govoriti da umre’

“Mislim da je jedini mogući Livajin potez bio da se zahvali i da ode iz reprezentacije jer definitivno ne bi bio nigdje prihvaćen osim u Splitu. Vrijeme je gadno i evo vidimo što se događa, Livaja dođe u Rijeku i viču mu ‘umri’. Okej, želiš nekoga diskreditirati, ne vole ga ovamo, ne vole ga tamo, to je sportski, ali nije sportski nekome govoriti da umre. Kada igraš za reprezentaciju Hrvatske nije normalno da netko protiv igrača izvikuje takve gnjusobe. Vjerojatno je bio i drugdje vrijeđan. Rekao bih ovako, čovjek je čovjek”, zaključio je.

Rončević se osvrnuo i na Livajino pjevanje na megafonu u Šibeniku nakon što je Hajduk osvojio Kup, zbog čega je simbol Hajduka i Dalmacije dobio kaznu.

“Te njegove trenutne eskapade kada mu netko digne živce… Postoji nekakav statut po kojemu se igrač može kazniti, a on je za svaku svoju glupost bio kažnjen. Nije mi drago što se okrenuo izričito na Šibenčane, no ponijelo ga je, osvojili su Kup. Odnos Šibenčana i Hajduka je poznat od prije, igralo ih je masu i u Hajduku. Nekada je, 70-80%, možda čak i 90% Šibenčana navijalo za Hajduk, a što se dogodilo zadnjih 10 godina, stvarno ne znam i tko je krivac za to.

Mislim da Šibenčani nisu zaslužili da budu okaljani iz usta bilo kojeg splitskog igrača. Ipak, Livaja je za to bio kažnjen. Ponijelo ga je, okej, ljudi smo, griješimo. I ja nekada kažem ono što nisam mislio ili drugi pogrešno protumače, tako da ga razumijem”, kaže.

Podsjetimo, supruga Marka Livaje, Iris, objavila je na svom Instagram profilu simboličnu poruku nakon što je njezin suprug napustio hrvatsku reprezentaciju.









Na svojoj Instagram priči pokazala je fotografiju grafita na kojem je pisalo: ”A što ako knjiga ima drugi dio?”, napisala je Iris.