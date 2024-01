Hari Mata Hari osvanuo u javnosti nakon dužeg izbivanja: Otkrio zašto se povukao sa scene

Autor: I.D.

Bosanskohercegovački glazbenik Hajrudin Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari nedavno je snimljena na ulicama Sarajeva. Iako redovno organizira koncerte i nastavlja s prodajom karata, Varešanović se povukao iz javnog života, te ga rijetko viđamo na javnim događajima posljednjih godina.

Međutim, nedavno je primijećen u svom rodnom Sarajevu nakon dugo vremena. Hari, koji nije često prisutan u javnosti, privukao je pažnju prolaznika. Bio je obučen ležernom u sportskom stilu i nije obraćao pažnju na fotografe i ljude koji su ga promatrali. Fotografiju pjevača pogledajte OVDJE. Pjevač je prošle godine otkrio zašto se odlučio povući iz javnosti. “Javnost prima sve – od ratova, dodjele Oscara… Od ”Golubice” je prošlo 45 godina, od mog početaka rada, uvijek se znalo da Hari nije taj koji se nameće i kad radi, a kamoli kad ne radi”, započeo je.

‘Bilo je svega u mom životu’

“Ja baš moram nešto dobro napraviti pa čekati da me neko dobro pohvali, kao neko dijete. Izgleda da je svijet takav da ljudi više pričaju o sebi, a ne čekaju da ih neko pohvali. Tako bi trebalo biti. Ja sam puno radio u životu, održao puno koncerata, snimio albume, malo sam se umorio. Bilo je svega u mom životu počevši od korone i na privatnoj bazi… Sve je, hvala Bogu, dobro, ali to me usporilo. I to mi je malo smanjilo moj merak, užitak”, rekao je za Avaz.ba

Inače je ponosni djed četvero unuka, a najviše vremena provodi s obitelji. Ipak ne razmišlja o mirovini. “Moj izgled i glas još uvijek su betonsko armirana konstrukcija, samo je pitanje novih pjesama. Ako se nekad i odlučim povući, okrenut ću se pravljenju pjesama, pravljenju mladih. Poslije muzike – muzika”, otkrio je tada.

Pjevač je i ponosni djed četvero unučadi i uživa u slobodnom vremenu s njima, ali o mirovini još uvijek ne razmišlja. Ni u Sarajevu, gdje živi, ne može ga se vidjeti često i svugdje. “Imam svojih par mjesta gdje se dobro jede, gdje su moji drugovi i nisam nešto šetač po gradu. Nekad sam bio, ali ljudi se mijenjaju”, objasnio je. Jedan od najvećih njegovih uspjeha, između ostalog, i treće je mjesto na Eurosongu koje je osvojio s pjesmom ”Lejla”.