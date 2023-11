Harala je bivšom državom, sada prolazi golgotu kao beskućnica: ‘Bila sam očajna i sama’

Autor: I.D.

Nekadašnja članica grupe Oktobar 1984, koja je bila vrlo poznata u Jugoslaviji, Tanja Jovićević, ima izuzetno potresnu životnu priču, koju je podijelila sa srpskim medijima.

Za Tanju Jovićević publika u regiji je ponovo čula kada je pjevačica ušla u jednu sezonu srpskog reality showa Zadruga, u kojoj je ispričala svoju tešku životnu priču i otkrila kako je postala beskućnica. Nakon emisije, Tanja je navodno bila smještena u jedan pansion koji joj je plaćala produkcija, piše Mondo.rs.





Potresna ispovijest bivše pjevačice

“Što da vam kažem. Tu sam dok ne riješim stambeno pitanje. Tu sam jer nemam gdje ići. Zvao me je i Bane Dokić i ponudio mi smještaj, ali meni ne treba smještaj na noć ili dvije, meni treba trajno stambeno rješenje. I sama ne znam ni gdje ću ni što ću, razumite me, nije mi lako”, rekla je pjevačica tada.

Tanja je u showu svojevremeno ispričala i kako nije imala odnose 10 godina pa je istaknula kako čeka onog pravog.

“Doživjela sam izdaju, doživjela sam odbačenost, poniženje, uvrede potpuno nezasluženo, kad je zasluženo prihvaćam. 10 godina ništa, apstinencija totalna. Tako je kako je, nije se pojavio onaj pravi. Ne znam hoće li, ali ja strpljivo čekam”, ispričala je pa nastavila:

“Moja golgota kako je počela… Ja sam jedinica, a ta rodbina… Uvijek sam bila crna ovca, bez dokaza sam osuđivana i bila sam na točkovima dok je život išao pored mene. Moj otac je poklonio stan mojoj rođakinji, ali sam tada ostala bez doma, ne beskućnik, nego bez doma. Nisam imala ni putovnicu, da bih putovala negdje.

On je bio jako bolestan, a razveli su se kad sam ja imala 13 godina, sve su to skrivali od mene. Da sam mogla uzeti neki dio toga, ne bih mogla. Nastavlja se život na točkovima, a ja sam više bila muško nego žensko, jer sam stalno radila. Stalno me je osuđivao što nije kod mene u bendu, ali mi smo kolege i nema šanse, izbjegavala sam to”, rekla je ona za medije u svojoj potresnoj ispovijesti.









‘Rodbina se razbježala, kao da sam neki čudak’

Tanja je otkrila da joj je cijela obitelj tri godine šutjela o problemima te da je nisu gledali kao dio zajednice: “Meni majka umire na rukama, eksplodiralo joj je srce. Da mi je netko dao bilo kakav savjet, nemoj tim putem, nego meni nitko nije ništa rekao. Kad je mama umrla, jedne zime, bila sam očajna i ostala sam sama. Rodbina se razbježala, kao da sam neki čudak. Dogodila se neka misterija u njihovim glavama, oni kažu, se*s, droga i rock and roll, a ja od toga ništa nisam konzumirala.”

“Susrećem jednu svoju poznanicu, oskudno odjevenu s troje djece, izašla je iz sigurne kuće. Kliknulo mi je, rekla sam joj da dođe živjeti kod mene, djeca su bila mala. Kad je došla u moj stan bila je totalno traumatizirana. Preživjela je pakao, a tada kreće moj privatni pakao. Stižu računi, ja u bendu, šaljem novac, ali se ništa ne događa”, nastavlja.

“Na kraju svega se ispostavilo da je dug ogroman. Na kraju ne znam gdje je novac završio, nije bilo ni novca ni jednog računa. Ona je sve vrijeme imala roditelje koji su je zvali da dođe, a ona je meni rekla da ih nema. Odvjetnica me savjetuje da prodam stan ispod cijene. Zahvalna sam joj, jer mi je pomogla kad su mi izvršitelji kucali na vrata. Smognem snage nastaviti dalje”, rekla je Tanja i otkrila kako je ostala bez stana”, dodaje.









‘Vidjela sam i tu zatvorsku priču’

Naime, Tanja priča da je imala još jednu polovicu stana koji nije bio uknjižen.

“Najgore je kada vam se rade stvari iza leđa, a vi nemate pojma. Vidjela sam i tu zatvorsku priču, ali mi je žao što sam to doživjela”, ispričala je Tanja kojoj je veliki posao, koji bi joj riješio stambeno pitanje, nažalost propao zbog pandemije koronavirusa.

“Istina je pola-pola. Istina je da imam rješenja, ali sam se željela odmoriti i stupiti u kontakt s ljudima koji mi mogu pomoći, ali znate što, treba nešto raditi… Ono nisu moje riječi, ja se nikada tako ne bih obratila javnosti, pa sve i da je tako – zahvalna sam onima koji su mi se trenutno našli, situacija ide ka rješenju”, objasnila je Tanja.