Hanku Paldum obožavaju generacije: Malo ljudi zna da je kliničku smrt preživjela čak dva puta

Autor: Barbara Grgić

Kraljica sevdaha, legendarna glazbenica Hanka Paldum imala je sve, samo ne lak estradni život.

S bivšim suprugom Muradifom dobila je dvoje djece – sina Mirzada i kćer Minelu. Međutim, tijekom oba poroda imala je komplikacije zbog kojih je doživjela kliničku smrt.

“Imala sam jako teške porode, a na oba sam doživjela kliničku smrt zbog zdravstvenih komplikacija. Teži mi je bio porod s Mirzom kada sam nekoliko minuta bila mrtva, čega se nerado sjećam. Majčinstvo sam doživljavala kao prirodan slijed stvari u životu i uvijek sam se smatrala prije svega suprugom i majkom, a tek onda umjetnicom. Glazbu sam smatrala dijelom sebe, karijeri nisam pridavala posebnu pažnju niti se opterećivala poslovnim uspjesima. Važnije mi je bilo da svoju djecu izvedem na pravi put. Minela mi je uvijek bila desna ruka, velika pomoć, a mogla sam se osloniti na nju dok je bila i mala” izjavila je Hanka u jednom intervjuu.





Privatno joj nisu cvjetale ruže

Ipak, nakon dugih 13 godina braka, ona i suprug Muradif došli su do sporazumnog rješenja o rastavi braka.

Ipak, odlučila je ponovno pokušati te je jedno vrijeme bila u vezi s beogradskim nogometnim trenerom Miladinom Živadinovićem. Zajedno su putovali, on ju je pratio i na koncerte, a nakon toga ju je i zaprosio. Međutim, nije se htjela udati za njega te su ubrzo prekinuli.

View this post on Instagram





A post shared by Hanka Paldum (@hankapaldum_official)

‘Preživljavali smo bez vode, hrane, pliva, drva struje’

Prisjetila se kako joj je bilo teško i kada je u vrijeme rata ostala u blokiranom Sarajevu.

“Profesor Nijaz Duraković pitao me zašto ne odem s djecom, a mi smo mislili da će kratko trajati, da će međunarodna zajednica to zaustaviti. Preživljavali smo bez vode, hrane, plina, drva, struje. Improvizirali smo život, a svaki izlazak iz kuće pa i boravak u njoj prijetio je smrću”, otkrila je pjevačica i dodala kako joj je upravo Duraković osigurao siguran prijevoz do zračne luke, no kada je tamo stigla s djecom i majkom, nisu ih pustili u avion. Vojska je tad već zauzela zračnu luku te su se morali vratiti kući.









Prvi poslijeratni nastup u Zagrebu imala je 1996. u dvorani “Vatroslav Lisinski” i s velikom nostalgijom ga se sjeća.

“Još ga pamtim, nisam se suzdržavala, plakala sam na pozornici. Osjetila je publika ogromnu količinu emocija sa scene, a i ja njihovu”, prisjetila se.