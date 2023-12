Hana unijela romantiku u veliko finale, Nika u suzama: ‘Što ti to nama radiš’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Započelo je dugoočekivano finale Superstara. Četvero kandidata koji se bore za pobjedu spektakl su otvorili Aviicijeom pjesmom ‘Wake Me Up’, a zatim su krenuli samostalni nastupi.

Treći večerašnji nastup pripao je Hani Ivković, koja je uoči večeri izjavila kako je do finala uspjela razviti samopouzdanje koje ranije nije imala. Pjesmu ‘When You Believe‘ Mariah Carey i Whitney Houston izvela je maestralno, sudeći prema komentarima.

I Nika i Seve u suzama

Nježna izvedba rasplakala je Niku Turković, koja ju je odmah upitala; “Hanice, što ti nama radiš?”. Objasnila je koliko je zahtjevna pjesma koju je Hana izabrala, te da ju je kupila izvedbom. Druga pjesma, ‘Što te nema‘ Jadranke Stojaković, dodatno je pojačala emocije te rasplakala i publiku.









“Ovo se zove break showa jer si zaustavila sve i iz tišine si napravila simfoniju. To je rijetka osobina izvođača. Ti si na pravom mjestu, ti si superstar, ti si naša Hana”, rekla je Severina sa suzama u očima. Prvi nastup ocijenila je kao savršen, a trema koju je tada pokazala u potpunosti je nestala sa drugom pjesmom.









“Tiha voda brege dere”, komentirao je Miletić. Druga pjesma potaknula je njegov još značajniji komentar: “Neka mi oproste ostali kandidati, ovo je highlight večeri.”

Hrabrost ovakvog izbora za finale Tonči je potvrdio svojim komentarom. “Sabrana i stamena. Ne znam tko će pobijediti, ali ti si zaslužila nagradu za hrabrost”, zaključio je, a nakon druge pjesme rekao je kako zaslužuje biti superfinalistica.