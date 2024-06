Hana prekinula šutnju o glasinama koje se šire o njoj i Goranu: Otkrila što se događa

Autor: Marija Tomić

Nakon fame koja se digla oko Instagram objava na profilima našeg najpoznatijeg para iz showa ‘Gospodin Savršeni’, par se oglasio na društvenim mrežama. Naime, zbog objava koje su se našle na njihovim Instagram pričama naveli su javnost da pobude sumnju oko njihovog prekida. Sumnju su i dadatno pobudili prijašnji scenariji gdje je par već jednom prekinuo prije nekoliko godina, no ubrzo nakon su se pomirli, a i brisanje zajedničkih fotografija s društvenih mreža.

Goran se na ove prozivke obratio javnosti putem društvenih mreža te se izjasnio oko njihovog odnosa. Goran je napisao kako su on i Hana još uvijek zajedno preko Instagram objave.

“Danas mi neprestano zvoni mobitel od poruka i poziva. Hana i ja smo danas završili po svim živim portalima zbog navodnog ‘prekida’. Ne, Hana i ja nismo prekinuli, samo smo imali jedan ishitreni trenutak kada smo imali raspravu, arhivirali smo slike, otpratili se i provocirali se po storijima”, otkrio je Goran.

Ishitrena reakcija para

“Vjerujem da nismo puno drugačiji od ostalih parova, osim što nas prati jako puno ljudi te mediji odmah objave novosti. Izgleda da ništa od ekskluzive. Sve je to dobro”, zaključio je Goran.

Na šuškanje o prekidu oglasila se i Hana, gdje je objavila identičnu poruku kao i Goran oko toga kako su završili u meidjima zbog navodnog prekida, te je objasnila kako par nije prekinuo odnos.

„Goran i ja smo imali malo ishitrenu reakciju nakon jedne rasprave pa smo išli arhivirat fotografije na društvenim mrežama, blokirat jedno drugog i provocirat se. Nismo mislili da će tako daleko otići.“, objasnila nam je Hana.

‘Zašto ne, možemo probati’

Ovaj najpoznatiji par iz sudjelovao je u prvoj sezoni showa ‘Gospodin Savršeni’, gdje se za srce Gorana Jureneca borilo čak 19 kandidatkinja, među kojima je bila i influencerica Hana Rodić. Premda je pobjednica showa bila Iva Runjanin, ubrzo nakon emisije Goran ju je zamijenio Hanom.









Nakon showa između njih se dogodila kemija, a Hana je prokomentirala što joj je palo najteže nakon showa. “Nije mi bilo lako kada me nije odabrao, no u međuvremenu smo se čuli, rekla sam sama sebi – zašto ne, možemo probati – i eto, viđamo se i sve to ide nekim dobrim putem. Sretna sam, a nadam se da je i Goran sretan”, izjavila je Hana.