Hana Huljić o šuškanjima da ona i Grašo čekaju drugo dijete: ‘Ne volim išta komentirati, ali’

Autor: I.D.

Hana Huljić Grašo predstavila je svoju najnoviju autorsku pjesmu pod nazivom ‘Moon’ i istovremeno pokrenula YouTube kanal namijenjen djeci. Ova svestrana glazbenica je uz sve to postala majka, prije samo dvije godine, zajedno s pjevačem Petrom Grašom, s kojim će uskoro proslaviti drugu godišnjicu braka, dobila je malenu Albu. Njihovo vjenčanje izazvalo je značajan interes medija i javnosti, a Hana je izjavila da su očekivali određenu pozornost, ali ne u tolikoj mjeri.

”Vesela je, živahna, nasmijana i mislim da osjeća da sa spavanjem gubi dan, tako da ne voli gubiti dane. A spava malo, dosta je živahna, tako da nam je veselo, ali bolje da je živahna. Stvarno je zabavno s njom. Sad je već postala mali čovjek koji sve razumije i jako je slatka, stvarno nam je veselo”, priča Hana za InMagazin.

‘Petar se snalazi zapravo bolje nego ja’

Rekla je i da joj Petar puno pomaže s bebom. "Ma prekrasan je u svemu, stvarno. Imam blagoslov da imam uza sebe nekoga uz koga je sve to lakše. Snalazi se zapravo bolje nego ja. Dosta je opušteniji", priznala je. Uz Petra velika joj je pomoć i mama Vjekoslava: "Uf, spas. Baka-servis spašava. Pozdrav svim bakama."









Od gena se ne može pobjeći pa tako malena Alba od rođenja pokazuje veliku ljubav prema glazbi. "Stvarno je. Evo, svi se čudimo, ja sam se nekako navikla na to, al' ja nešto otpjevam, ona to ponovi, fascinantno za bebu koja nema niti godinu i pol. Ne znam je li mi to drago ili nije. Ne bih htjela da u životu bude slučajno opterećena muzikom ili opterećena da se mora nastaviti s nečim baviti. Neka se uvijek bavi s onime što ona želi, ali drago mi je da osjeća glazbu, jer ona je ipak dio nas, tako da je ipak i taj neki dio nas prešao na nju", govori Hana.









‘Mi smo očekivali da će tako biti, ali…’

Hana i Petar sljedeći će mjesec proslaviti drugu godišnjicu braka, a baterije će napuniti odmorom u toplijim krajevima. Podsjetimo, njihovo vjenčanje izazvalo je dosad neviđen medijski interes na ovim prostorima.

”Mi smo očekivali da će tako biti, ali ne baš u tolikoj mjeri. Ne znam uopće kojim riječima da opišem koliko sam, što mi kažemo u Splitu, oguglala na to sve. Ja toliko živim svoj život, radim svoje i jednostavno se ne volim petljati drugima u živote, da me uvijek fascinirala ta neka zainteresiranost za tuđe živote, ali valjda će to sve proći”, dodala je.