HANA HULJIĆ JE VEĆ ODABRALA KUMU? ‘Pričamo o tome, pomalo je zastrašujuće, ali valjda će biti i to!’

Autor: Š. P.

Upitana o tome priča li možda s najboljom prijateljicom Hanom Huljić o tome hoće li joj biti kuma, pjevačica Domenica je za RTL odgovorila: “Već sad počinjemo pričati i o tome šta mi je pomalo zastrašujuće, koliko već imamo godina, ali eto valjda će biti i to!”.

“Nas dvi smo i prije nego što sam ja krenula pjevat’ su nas svi znali paketić, uvik smo dolazile skupa di god bi bilo šta”, prisjetila se pjevačica koja s Hanom redovito objavljuje fotografije na društvenim mrežama te odaje da zajedno ljetuju, zimuju, snimaju pjesme…

View this post on Instagram A post shared by D O M E N I C A (@dome.nica)

Ipak, kad je u pitanju Hanin privatni živort, Domenica šuti kao zalivena: “Ne bih to nešto puno komentirala, Hana je sličan tip ko ja, ne voli previše pričati o tome, radi svoje, i stvarno je uspješna i pretlaneitrana i ima puno toga još pokazati, a neki ovako kroz neki svoj privatni život”.

“Znam da ona ne bi pričala ni za mene, tako ni ja za nju, nekako, želim biti skroz sa strane odvojena, ali, naravno, ne mogu me zaobići ta pitanja… Mislim da mi je na dan kada je izašlo to sve u medije imala sam više poziva nego kad izbacim pjesmu”, rekla je Domenica prije nekoliko mjeseci za In Magazin.









Doista, iako je u posljednje vrijeme najviše povezuju s Petrom Grašom, Hana je prilično uspješna glazbenica. Među ostalim, napisala je dio pop-mise koju je postavio njezin otac Tonči Huljić, a koja će uskoro gostovati u Mostaru.

