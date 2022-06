Hamed Bangoura objavio srceparajuću poruku na Facebooku: ‘Ja ću mirno spavati i negdje s neba bdjeti nad tobom’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Hamed Bangoura na Facebooku je objavio poduži post koji je posvetio svojoj kćeri Hayi Bangouri povodom njezinog punoljetstva. Hamed je u objavi istaknuo koliko je ponosan na svoju kćer te joj je povodom rođendana izrazio najljepše želje.

‘Iako danas postaješ punoljetna i iako je to velika stvar, ti i ja znamo da to ne znači da si postala ptica i da ćeš sada, draga moja, odjednom odletjeti iz svog gnijezda. Ti si još uvijek moja beba malena i tako sve do jednoga dana kada mene ne bude. Tek tada ćeš ti biti žena, nadam se majka i nekome kraljica, a ja ću mirno spavati i negdje s neba bdjeti nad tobom, baš kao što sam od prvoga dana pa sve do danas tu kraj tebe i za tebe’, uvod je Bangourine objave.

‘Jednom si mi napisala: ‘Sve je dobro dok si tu!’ Hvala ti na tome, jer to me je učinilo jačim i odlučnijim da sve teške stvari prođem i budem tu za tebe i na ovaj tvoj poseban dan. Ne moram ti posebno pisati niti govoriti koliko te volim i koliko si važna u mom životu. Jednako kao i sve tvoje sestre, ali opet nekako drugačije, jer ti i ja imamo onu neku posebnu vibru.





Bivši voditelj istaknuo je da su on i njegova kćerka Haya toliko povezani da komuniciraju pogledima.

‘Dovoljno je da se pogledamo i da ti znaš da sam ljut kad ne pospremiš suđe, ne ispeglaš veš, kada me rastužiš i još puno toga, ali i da znaš kada sam ponosan na tebe, kada sam sretan zbog tebe i kada te volim do neba i nazad bespogovorno i s puno emocija. E, a te emocije su nešto što nas dvoje posebno veže. Ti i ja imamo emociju, empatiju za druge ljude i posebnu moć da vežemo ljude na sebe. I dobre, ali upravo zbog te emocije i empatije i one zločeste’, nastavio je bivši voditelj.

Zaželio joj je da stekne alate kako bi mogla dobro procijeniti ljude koji je okružuju, da ne gubi vrijeme na one koji te ne zaslužuju, a posebno na one koji je rastužuju.

‘Želim ti da budeš sretna, zdrava, da ljubiš nekoga tko te zaista zaslužuje i voli te jednako kao i ti njega, i da se obogatiš, kako financijski, tako i duhovno, jer to duhovno je vrlo važno. Pronaći mir i duhovni balans je važno kako bi spoznala jednu istinu o životu. Ta istina glasi da je život premijera, predstava bez reprize, koju treba dobro izbalansirati kako bi ga proživjela u sreći, zdravlju, ljubavi i bogatstvu’, zaključio je Hamed Bangoura.

Hamed je Hayu dobio u braku s manekenkom Kristinom Jakovac. Par se vjenčao nakon osam godina ljubavne veze, a u braku su, osim Haye, dobili i kćer Zaru. Dj i bivši televizijski voditelj iz prijašnje veze ima kćer Nensi.