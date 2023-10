Hamed Bangoura o Prijović i Areni: ‘Nakon devastacije svega lijepog u Hrvatskoj’

Autor: I.D.

Mišljenja javnosti i dalje se razlikuju vezano za koncerte srpske folkerice Aleksandre Prijović u Areni Zagreb. Ova popularna turbo folk zvijezda, koja je uspjela prodati ulaznice za tri koncerta u Zagrebu zakazana za prosinac ove godine, izazvala je “buru” komentara sa svih strana. ‘Pogledajte samo televizijski program’ Kada je i treći koncert rasprodan u roku od jednog dana, Prijović je odlučila dodati još jedan, četvrti u nizu, što znači da će Arena biti njezina domaća pozornica od 1. do 4. prosinca. S obzirom na intenzivno praćenje vijesti o ovom uspjehu, društvene mreže su preplavljene reakcijama, a posljednja u nizu je ona Hameda Bangourea.

“Prekratak je ovaj život da bih razbijao glavu s tim tko to tamo peva u Areni i koliko puta. Sve je zapravo vrlo logično u općoj lobotomiji. Pogledajte samo televizijski program i sve vam je odmah jasno. Tko voli nek‘ izvoli.





Moje je da biram što ću i kada konzumirati, iako je ruku na srce nakon devastacije svega onoga lijepoga što je Hrvatska mogla ponuditi ostalo vrlo malo kvalitetnog sadržaja za konzumaciju. Uživajte u vikendu i ne zaboravite da je ključ svega u obitelji i odgoju. Zato odgajajmo svoju djecu da prepoznaju ono malo kvalitetnog sadržaja koji nas okružuje”, napisao je Bangoura na svom Facebooku.

Situaciju u Hrvatskoj i rasprodane koncerte Prijović, komentirao je i domaći glumac Siniša Ružić.

"Eto, ako se pitate tko je najveći problem Hrvatske trenutno, to je Aleksandra Prijović. Koja se drznula prodati 4 puta Arenu na Laništu. To je strašno. Žena pjeva, ima složen show, zakupila dvoranu, platit će ju, platit će porez, izvođače dodatne, radnike, hotel. Postoje i ljudi koji je žele slušati, i platiti za to kartu"