‘HALO VATROGASCI’ Nina Badrić u kratkoj haljinici sjela na bicikl i provozala se Jelsom, mještani zapanjeni njezinim vitkim nogama

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Nina Badrić više je puta izjavila da obožava Jelsu, a tog joj je mjesta očito uvijek ‘malo’ pa je odlučila svaki kutak ovog ‘hvarskog raja’ obići biciklom i to u ultrakratkoj haljini.

Pjevačica je objavila galeriju fotografija na kojima, sa širokim osmijehom na licu, pozira na biciklu. Za vožnju Jelsom, pjevačica je odjenula šarenu kratku haljinu s kojom je uskladila žutu torbu, tenisice i sunčane naočale.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Nina Badrić (@badrich)

Nininu pozitivnu energiju prepoznali su mještani pa su je svi redom nagradili komplimentima što je pjevačici, sudeći prema osmijehu, očito godilo.

‘Kakav biciklista! Halo vatrogasci’, ‘Ti si sve. Možeš odmah na Tour de France’, ‘Kakav komad’, ‘Kako si lijepa Nina’, oduševljeni su pjevačičini pratitelji.

Nina je nedavno u intervjuu za In Magazin progovorila o vlastitim nesigurnostima. Priznala je da je ljudi na ulici često ne prepoznaju jer im uživo izgleda sitnija.









‘Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Ja njima djelujem jako visoka preko ekrana, jako punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu npr. na trajektu za Hvar’, izjavila je,