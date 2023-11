Halidovu ‘Miljacku’ svi znaju, no rijetki znaju kako je ona zapravo nastala: Tekstopisac otkrio i to

Autor: Barbara Grgić

Halid Bešlić, ikona zabavne narodne glazbe, danas slavi 70. rođendan, a tim smo se povodom odlučili prisjetiti kako je nastao jedan od njegovih najpoznatijih hitova.

Inspiraciju za stihove čuvene pjesme “Miljacka”, koju je komponirao Željko Joksimović, tekstopisac Fahrudin Pecikoza pronašao je u povijesti grada Sarajeva.





Kako je jednom prilikom ispričao, mostovi nad Miljackom bili su svojevremeno krivi i za raspade ljubavnih veza, ne samo za građanske netrepeljivosti.

“Glavni krivac za pjesmu Miljacka je rahmetli hadžija Fudo (op.a. Fuad Šehbajraktarević). Naime, u vakufnami Begove džamije piše da imam ne može biti s lijeve strane Miljacke. Zbog toga sam često zezao prijatelje s lijeve strane, među kojima je bio i Dino Merlin, da su loši ljudi i ne mogu biti imami Begove džamije. Onda mi je jednom prilikom hadžija Fudo objasnio da u 16. vijeku, kada je napravljena Begova džamija, nije bilo regulirano korito Miljacke i rijeka svake godine nadođe i odnese mostove. Tada se nije moglo preći s lijeve na desnu stranu i onda su u vakufnami, da Begova džamija ne bi ostala bez imama, napisali da on može biti samo s desne strane. Ta je priča trajala nekoliko sati i hadžija mi je rekao da su zbog odnesenih mostova pucale i ljubavi, jer momak nije mogao do djevojke po dva-tri mjeseca. Znači da su ti mostovi osim tehničkih pravili i ljubavne probleme. Onda sam iz te priče dobio inspiraciju”, prisjeća se Pecikoza.

Dalje kaže da kada je Halid čuo stih “… ko bi rek’o čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć’, da ne mogu ulicom ti proć…”, odmah mu je dao kaparu za pjesmu.

Halkan je rekao: “Samo ostavi to meni i nikome ne daj”.

‘S Halidom se sve završi u minuti’

U Sarajevu je u to vrijeme kao gost na Bešlićevom koncertu bio Željko Joksimović i kada je vidio tekst, odmah je izrazio želju da napravi glazbu.









“Inače, sa Halidom se sve u minuti završi, ili jeste ili nije. Halid ima taj nevjerojatan osjećaj za te stvari. Zato i ima veliku karijeru. On je prije svega producent svojih ploča i bez tog njegovog osjećaja ne bi napravio ovako impresivnu karijeru. Skoro svi kojima sam pročitao pjesmu govorili su da je ‘Miljacka’ pjesma lokalnog karaktera i da će se pjevati od Marin Dvora do Baščaršije. Ona se sada pjeva širom svijeta. U Sloveniji se snima dokumentarni film o košarkaškoj reprezentaciji koja je napravila vanserijski uspjeh i osvojila titulu šampiona predvođena maestralnim Lukom Dončićem. U filmu će biti i pjesma ‘Miljacka’ koju su pjevali na dočeku i proslavi, a, kada su me nazvali producenti dokumentarca, rekao sam nije problem, samo hoću potpisan dres Luke Dončića. Uskoro bi trebali i ispuniti svoje obećanje”, kaže Pecikoza.

Podsjetimo, godine 1979., Halid je snimio prvu singl ploču (“Grešnica“/“Ne budi mi nadu“) i odmah je krenuo putem uspjeha. Do danas je snimio 19 albuma i dva albuma uživo, održao je tisuće solističkih koncerata širom Balkana i svijeta.