Halid Bešlić na Pelješcu sagradio kuću s bazenom pa tek onda tražio građevinsku dozvolu

Autor: B.G.

“Kupio sam parcelu od prijatelja odnosno njegove kćeri, koja ima firmu i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Vjerujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspjeti do ljeta. Vidjet ćemo. Odlučio sam se za to mjesto zbog mira, ljepote i blizine Sarajevu”, izjavio je prije dva mjeseca za 24 sata 70-godišnji bosanskohercegovački pjevač Halid Bešlić.

U vlasničkom listu navodi se da je ugovor o kupoprodaji nekretnine u općini Drače na poluotoku Pelješcu ovjeren još 16. kolovoza 2022. godine, a dokumenti za uknjiženje zaprimljeni su 23. siječnja prošle godine. Riječ je o naselju koje se sad popularno zove “Mala Bosna” jer su njezini kupci najčešće bogataši iz Bosne i Hercegovine.

Inspektorat je za 24 sata potvrdio da je građevinska inspekcija obavila očevid na spomenutoj lokaciji – i to na deset gradilišta na kojima su građevinski radovi bili u tijeku. Kako dodaju, samo je jedna parcela imala je građevinsku dozvolu, dvije nisu imale potrebnu dokumentaciju, a kod ostalih sedam zaustavljeno je građenje do daljnjeg.

‘Očevid u tijeku’

“Na dva gradilišta nisu utvrđene povrede zakona, za jedno gradilište utvrđeno je kako se radovi izvode bez građevinske dozvole, dok je za ostalih sedam utvrđeno da se izvode bez izvršne građevinske dozvole. Sukladno čl. 119. St. 3 Zakona o Državnom inspektoratu obustavljeno je daljnje građenje postavljanjem posebnog službenog znaka ‘Zatvoreno gradilište'”, odgovorili su te dodali kako ne mogu iznositi je li riječ o nekretnini bosanskohercegovačkog pjevača dok traje očevid.