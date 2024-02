Halid Bešlić 40 godina je u braku, supruga je zbog njega dala otkaz: ‘Pjevao sam u kafani’

Autor: I.D.

Pjevač narodne glazbe Halid Bešlić već je 40 godina u skladnom braku sa suprugom Sejdom. Iako ne voli govoriti o privatnom životu, Halid je više puta naglasio da mu je Sejda najveća podrška kako u privatnom životu, tako i u karijeri.

On je jednom prilikom otvoreno govorio o ljepšoj polovici i otkrio je čime ga je ona kupila već pri prvom sastanku. “Kad sam upoznao ženu, pjevao sam u kafani i snimio prvu pjesmu. Ona je radila u tvornici čokolade, pa sam joj rekao da napusti posao, ali zato sam imao odgovornost prema tome”, rekao je pjevač jednom prilikom za srpske medije.

“Zahvaljujući tome 40 godina smo zajedno i ne mislimo se rastati do smrti. To je i ljubav i navika, ali što čovjek više stari, sve se više voli. Sve i da hoćemo, nećemo se”, otkrio je pjevač. Halid i Sejda imaju sina Dina koji je sad već odrastao i uspješan je u poslu kojim se bavi, te je ponos svojih roditelja.

Halidov sin: ‘Moj otac zna samo voljeti’

Inače, Bešlić sin je jednom prilikom otkrio za medije: “‘Pa, ja sam popularniji od mog oca. Gdje god da se pojavim, ljudi me pozdravljaju, žele sa mnom pričati, uvijek se smijemo. A ne pjevam i nisam dio aktivnog estradnog života. Što bi se reklo, djelujem iz sjene. Ma, moj Halid je najbolji otac na svijetu, kao i moja mama Sejda.”

Otkrio je i kada je samo jednom u životu dobio batine od svoje majke. “Moj otac zna samo voljeti, a nikako tući. Samo jednom moja mama, i to kad sam imao 15 godina, pokušala me izdegenečiti zbog nečega, a ne znam više zbog čega. Uspio sam joj pobjeći i nije više nikada pokušavala. Mi smo veoma složna i vesela obitelj. Bolje roditelje nisam mogao poželjeti i neka su oni meni još sto godina živi i zdravi”, rekao je.









Uz to, Halidova supruga voli sevdalinke, a njezin suprug to joj često voli i ispuniti. “Pjeva samo sevdalinke. Mnogi me zovu kraljem sevdaha jer mirišem Bosnom, ali nisam klasični sevdalija. Znam pjevati sevdah, ali moja žena je pravi sevdalija”, zaključio je svojedobno Halid, kojemu je 2022. godine ugrađen stent na srcu. Naime, Halid se već godinama bori sa šećernom bolesti, a svojevremeno je za medije rekao kako pazi na svoje zdravlje i da je promijenio način prehrane.