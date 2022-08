HAJDUKOVAC PREŠAO U VODSTVO! Gosti su domaćinu zamjerili uštogljenost iako je hrana bila i više nego odlična

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Treći dan ovotjednog druženja s veselim kandidatima iz Primoštena domaćin je bio Jerko, voditelj projekta u primoštenskoj udruzi građana Krč, koji je za goste pripremio predjelo naziva Okusi Dalmacije, glavno jelo Morska zvijezda i desert Slatko ludilo.

Paštetu od maslina svi su gosti prvi put probali i nekima se svidjela, a nekima baš i ne, hobotnica je svima bila ukusna, a rožata je malo razočarala goste jer je bila poslužena u čašama pa je nedostajalo umaka. No bez obzira na to što su Jerku gosti zamjerili što je imao tremu, ipak je osvojio 37 bodova i prešao u vodstvo.

Znajući da je Jerko veliki hajdukovac, gosti su prilikom dolaska u njegovo dvorište ušli sa šalovima kluba, pjevajući navijačke pjesme. Domaćin ih je ponudio rakijama od šljive, višnje, rogača i oraha. ‘Orahovac je bio fin, domaći, sladak, baš po mom guštu’, rekla je Lorenta, a s njom su se složili i Danijela i Anđelko dok je Antonio pohvalio rakiju od rogača. ‘Odmah sam tražio repete’, rekao je.





Uz paštetu od maslina, Jerko je gostima poslužio i ostale okuse Dalmacije; pršut, sir, kozice… ‘Nikad nisam probala paštetu od maslina, iznenadila sam se i još uvijek me zanima je li unutra bio bob’, rekla je Danijela, a i Anđelko je bio iznenađen okusom, baš kao i Lorenta: ‘Okusi su bili slani, pa slatki i prvi put sam probala paštetu od maslina i moram reći da mi se to nimalo ne sviđa.’ No Antoniju se svidjela, kao i ostale poslužene delicije: ‘Sve u svemu, bilo je savršeno.’

Večerašnje glavno jelo bilo je hobotnica ispod peke s krumpirom, a premda je svima jelo super izgledalo na tanjuru, Danijeli je smetalo što salata nije bila poslužena u manje zdjelice. Kad su probali hobotnicu, Lorenta je pohvalila okus, baš kao i Anđelko koji je rekao: ‘Hobotnica mi se svidjela, krumpir je poprimio onaj miris i boju koju sam tražio i jelo je bilo dobro’, a Anđelko zaključio: ‘Izvanredan okus, što se i vidi jer sam sve sredio na tanjuru.’

Domaćin je za kraj poslužio rožatu u čaši. ‘To mi se nije svidjelo! Očekivala sam da će biti poslužena na velikom tanjuru s puno umaka, već narezana na kriške…, a ono komadić u maloj čaši’, komentirala je Lorenta i dodala kako je bila sočna te da je ipak uživala u zalogajčićima. Danijeli je bila malo čudnog okusa pa je rekla: ‘Cijelo sam vrijeme mislila da je stavio i bob unutra.’

Nakon večere stigli su svirači i svi su zajedno zapjevali, a potom je uslijedilo ocjenjivanje. Danijeli je sve bilo izvrsno pa je dala desetku, a ostali kandidati dali su po devetku jer su od domaćina očekivali malo više veselja.