Hajdukovac ljubi modnu dizajnericu, slavili blagdane zajedno: Odala ih Iris Livaja

Podsjetimo, Ivana kao studentica Ekonomskog fakulteta, mlada žena iz Osijeka sa splitskom adresom stvorila je modni brend koji je osvojio simpatije hrvatskih trendseterica. Nedavno je potvrdila svoj uspjeh pojavivši se na Milanskom tjednu mode. Anthony Kalik, mladi austrijski nogometaš, također je nedavno potpisao dugoročni ugovor s Hajdukom, produživši ga do 2026. godine nakon uspješnog dogovora između Hajduka i Gorice oko transfera. Sada nosi dres s brojem sedam.

“Trenutno nema sretnijeg čovjeka na svijetu od mene. Vratio sam se kući i jedva čekam početi trenirati i igrati. Ovim putem zahvaljujem se i Gorici na svemu, tamo sam dosta narastao kao igrač i kao čovjek. Uvijek sam znao da ću se vratiti na Poljud jednog dana. Za Hajduk ću dati sve, navijači mogu od mene očekivati borbenost i da ću ostaviti srce na terenu.

“Plus je to što sam sada počeo više asistirati i zabijati što prije nisam tako često radio. Nadam se da ću pomoći i u tom segmentu. Dolazim ovdje spreman boriti se za titulu, znam koje su ambicije klub, svjestan sam koliko ljudi to čeka, ekipu imamo i možemo to ostvariti”, rekao je Kalik nakon potpisa ugovora za domaće medije, a sada je zasigurno ovome nogometašu sreća zasjala i u ljubavi.