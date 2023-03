GUSTO I NAPETO: Izašle kladionice za polufinale Eurosonga, evo kako stoji Hrvatska

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Sjajno smo krenuli, no u posljednje vrijeme eurovizijske kladionice nam baš i nisu blagonaklone. Hrvatski predstavnici Let 3 s pjesmom ‘Mama ŠČ!’ pokušat će izboriti ulazak u veliko finale, no kako stvari sada stoje, bit će gusto.

Prije nekoliko dana, Let 3 bio je na ivici prolaska, odnosno neprolaska u finale jer je bio deseti od deset zemalja koji odlaze dalje. Trenutačno se nalazi na osmom mjestu, što znači da je pretekao dvije zemlje, točnije Moldaviju i Nizozemsku.

U ovom trenutku kladioničari Hrvatskoj daju 77% šanse za kvalifikaciju u finale, a jednako toliko šanse daju Švicarskoj i Srbiji.





Podsjetimo, dva polufinala Eurovizije održavaju se 9. i 11. svibnja, dok je veliko finale zakazano za 13. svibnja. Ako Let 3 izbori prolazak u veliku završnicu, bit će to prvi put nakon šest godina da je Hrvatska u finalu Eurosonga.

Posljednji koji je to učinio bio je Jacques Houdek s pjesmom ‘My friend’ 2017. godine. Najbolji uspjeh ostvarili smo devedesetih godina kada su nas predstavljale Doris Dragović s pjesmom ‘Marija Magdalena’, Danijela Martinović s pjesmom ‘Neka mi ne svane’, Maja Blagdan s pjesmom ‘Sveta ljubav’. Najgori plasman Hrvatske u povijesti Eurosonga bio je 2018. godine kada nas je predstavljala Franka Batelić s pjesmom ‘Crazy’.