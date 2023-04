‘GROZAN DAN ZA ZNATI ČITATI!’ Nakon pregled, liječnicu nazvala pacijentova supruga: ‘Optužila me da mu pomažem prekriti prevaru’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Na Redditu se povela rasprava o najsramotnijim iskustvima koja su korisnici ove društvene mreže doživjeli na poslu. Uistinu su neka iskustva bila poprilično bizarna, a neka izrazito smiješna. Već smo pisali o muškarcu koji se prisjetio studentskih dana i neugodnjaka na poslu, a sada donosimo još dvije neugodne priče.

“Najsramotnije (ne baš za mene) je bilo kad mi je došao pacijent s gljivičnom infekcijom penisa koja je bila posljedica nereguliranog dijabetesa, da bi me sutradan nazvala njegova žena i optužila da mu pomažem prekriti prevaru. Uzalud sam joj objašnjavala da to nije spolna bolest.

“Grozan dan za znati čitati!”, “Zašto sam ja išao guglati kako to izgleda. Neću zaspati večeras”, komentirali su korisnici Reddita.





Još jedan sramotan događaj dogodio se jednom muškarcu.

Radio sam praksu kao kuhar u jednom restoranu i za vrijeme pauze za ručak sam se najeo graha i sa strane kiseli kupus kao salata. Nakon par sati sam mislio da ću malo prdnuti međutim prevarilo me.

Uhvatio me takav proljev da su govna curila iz mene kao slapovi Niagare. Od srama se nisam pojavio na praksi dva mjeseca i na kraju sam to odradio preko ljeta, skidam kapu kolegama jer mi nisu to nikad spomenuli jer bih vjerojatno propao u zemlju od sramote.