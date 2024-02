Gregurević želio da ga pamte samo po jednom, a susjedi priznao tko je bila njegova velika ljubav

Autor: 7dnevno/Tea Šojat

Prošlo je pet godina otkako nas je napustio Ivo Gregurević, velikan hrvatskog glumišta iz Donje Mahale nedaleko od Orašja. Posljednje trenutke proveo je sa svojom najvećom ljubavi, barem je tako tvrdio za života.

Glumac kojeg pamtimo po sjajnim ulogama u kojima je tumačio pomalo grube, ponekad i opasne “narodske tipove” poput otmičara, konduktera, istražitelja ili ljubavnika i razbojnika, ostavio je iza sebe više od 90 filmova, 19 televizijskih serija te tridesetak kazališnih predstava.

Na sugestiju profesora iz srednje škole, Gregurević je otišao u Zagreb i upisao Akademiju dramske umjetnosti. Na filmu je debitirao 1977. godine filmom “Ne naginji se van”, a iste je godine snimio i “Mećavu” Antuna Vrdoljaka. Ogromnu popularnost donijela mu je uloga Netjaka u “Velom mistu”, a film “Čaruga” doveo ga je do vrha.

Intrigantan ljubavni život

Gregurević je isprva bio u braku s glumicom Dubravkom Ostojić, s kojom je dobio sina Marka. Nakon razvoda zaljubio se u glumicu Dolores Lambašu, koja je tada imala tek 21 godinu, zbog, kako je govorio, njezina neospornog glumačkog talenta. Prekinuli su nakon pet godina veze, ali su ostali u prijateljskim odnosima. Lambaša je poginula u prometnoj nesreći 2013. godine.

Dvije godine prije nego što je preminuo, svojoj prvoj susjedi Elizabeti rekao je nešto što ju je nagnalo da čvrsto zaključi kako je Dolores Lambaša bila njegova velika ljubav, ali i otkrije nepoznate detalje o tome kako se glumac privatno ponašao.

“Tog Božića, kad nam je prvi put dao 500 kuna, bilo je to prije više od dvije godine jer je moj muž još bio živ, Ivo je rekao: ‘Jednog dana ja ću se s Dolores kartati na nebu.’ Sad su gore zajedno, kartaju”, rekla je za 24sata Elizabeta, koja je smatrala da je Ivo strašno patio nakon Doloresine smrti, jedva susprežući suze.

Inspektorica u štiklama

Prisjećajući se vremena u kojem je glumac živio s Dolores, susjeda Elizabeta otkrila je i jedan neobičan detalj o glumčevu karakteru. “Jednog jutra, bilo je to vrlo rano, zamijenila je vrata i umjesto njemu pozvonila nama te nas probudila. Kasnije istog dana doveo ju je nama na vrata i naredio joj: ‘Sad ćeš se ispričati!’ I ispričala se”, prisjetila se.









Nakon prekida s Lambašom Gregurević je doživio težak moždani udar, no novinarima je u početku tvrdio kako je ozlijedio kralježnicu u prometnoj nesreći. Vozio se tada na set filma “Kino Lika” Dalibora Matanića. Udar je doživio na autocesti, za volanom, nakon neprospavane noći. Uspio se dovesti do benzinske postaje i nakon toga se srušio.

Kad su novinari doznali da je na rehabilitaciji u Varaždinskim toplicama, on im je rekao da su razlog bolovi u kralježnici, no istina je bila da mu je moždani udar oštetio centar za govor. Tada je zatražio završetak snimanja serije “Odmori se, zaslužio si”, i to zbog sve slabijeg pamćenja i koncentracije na setu.

Moždani udar

“2007. na snimanju ‘Kino Like’ doživio si moždani udar i nakon dva mjeseca ipak smo nastavili jedno od najluđih snimanja ikad. 2011. smo snimali ‘Ćaću’ i rekao si: ‘Nema veze što nema para, bitno je da se snima i napokon da mi netko ponudi improvizaciju.’ Sjećam se da si se rasplakao kad sam ti rekao da me podsjećaš na mog djeda… Ljudino velika i luda, sretan put”, napisao je Matanić na svom Facebooku, opraštajući se od velikana.

Posljednjih godinu dana života viđao se s inspektoricom u MUP-u, koja ga je i pronašla u njegovu stanu u Zagrebu 2. siječnja, dan nakon što je preminuo. Par su često viđali i kako šeće zagrebačkim Dolcem, gdje su pili i kavu. Gregurevićeva susjeda Elizabeta tada je za 24sata otkrila kako je njegova partnerica počela vrištati, plakati i zapomagati nakon što je ušla u stan i očito zatekla preminulog. Odmah je pozvala policiju, koja je utvrdila kako glumac nije preminuo nasilnom smrću te je zapečatila njegov stan.

“Nosila je štikle i uvijek bi se čulo lupkanje kad silazi stepenicama. Čim bih čula to lupkanje, znala sam da ona dolazi. Potom su došli policajci”, uzbuđeno je ispričala susjeda Elizabeta, koja je tada otkrila još jedan detalj o glumčevu karakteru.

Veliki porok

“Znali su doći i zajedno, čula bih ih ujutro kad su dolazili. Ona je uvijek lupkala u tim štiklama. Naši balkonski prozori su jedan do drugoga pa sam ih tako čula, bilo je jutro i prozor im je bio otvoren. Razgovarali su i on joj je odjednom viknuo: ‘Pa daj skuhaj mi nešto, gladan sam'”, prisjetila se susjeda.

O privatnom životu Gregurević je nerado govorio. Nije volio ni davati intervjue. Htio je da umjesto njega o njemu govore samo njegove uloge, a u jednom od rijetkih intervjua 2016. za Jutarnji list, na konstataciju da vodi uzbudljiv život, rekao je: “Moj život jest bogatstvo. Lijepo je bilo. Volio bih da ne živim do 150. godine, nego dvije tisuće godina, najmanje… Tek tada bih mogao nešto ozbiljno o životu reći.”

Iako se o njegovu ljubavnom životu puno šuškalo, Gregurević je za života tvrdio da je njegova najveća ljubav film. “Ne bih učinio ništa drukčije. Ovo je najbolji posao kojim se mogu baviti i ne bih ništa drugo znao raditi”, rekao je svojedobno Večernjem listu i dodao: “Želim da me pamte samo po ulogama.”

Izgovarajući te riječi, vjerojatno je mislio i na svoj veliki porok, kocku, zbog kojeg je posljednjih godina života bio u dugovima. Kada je preminuo, prijatelju Irfanu navodno je ostao dužan oko 1,3 milijuna eura.

Posljednje dane života proveo je okružen prijateljima i bliskim ljudima. Slavio je imendan u omiljenom kafiću, družio se s prijateljima i radio ono što je najviše volio, snimao. Na svetog Ivana, 27. prosinca, bio je s prijateljima u kafiću kod ljevaonice umjetnina, u blizini Akademije likovnih umjetnosti, gdje je rado boravio.

Na Staru godinu družio se u kafiću s Vedranom Mlikotom, Nenadom Cvetkom, Ksenijom Marinković i Sonjom Kovač. S njima je bila i spisateljica Marina Vujčić. “Kad smo odlazile, više je puta ponovio: ‘Cure, nemojte još ići.’ A mi smo ipak otišle. Nikad ne znaš kad je zadnji put i koje će priče ostati neispričane. Adio, Meštre!”, napisala je Vujčić u povodu glumčeve smrti.

Tvrdi karakter

Još je 30. prosinca bio na filmskom setu, snimao je film Ivana Gorana Viteza “Dopunska nastava”. Zbog filma je odustao i od angažmana na predstavi “Svaki tvoj rođendan” Renea Medvešeka i Mira Gavrana.

Velikana hrvatskog glumišta na zagrebačkom groblju Mirogoj 2019. godine ispratili su brojni prijatelji i kolege. Tamburaši su zapjevali njegovu omiljenu pjesmu “Milov’o sam garave i plave” Zvonka Bogdana, a u počasnoj straži stajali su Perica Martinović, Božidar Alić, Dragan Despot, Miroslav Škoro i Anja Šovagović Despot.

“Bio si nomadska duša poput Đuke Begovića. Nadali smo se da je ovaj odlazak samo još jedna tvoja predstava. Život si teatralizirao, a teatar živio. Bio si velik kao i tvoj uzor Fabijan Šovagović. Ostao si dijete iz Mahale i nikada se nisi prestao igrati. Dragi Ivo, volim te. Volim tvoje Orašje i nastavit ćemo tamo gdje si i ti stao u tvom i našem Orašju. Ostvario si fascinantan zemaljski trag i ostao upisan u memoriju hrvatske kulture”, drhtavim je glasom govorila glumica Martinović.

Ivin sin Marko jedva je susprezao suze, okružen članovima obitelji, a Gregurevićeva dugogodišnja partnerica, glumica Dubravka Ostojić, skrivala je tugu iza glomaznih sunčanih naočala.

Zapamćen je i govor glumca Vedrana Milkote. “Poljem ravnim pustit ćemo vrance, neka lete bijesno neprestance, ej neka lete, ma nikad ne stali, od umora makar popadali”, citirao je stihove Najboljih hrvatskih tamburaša i dodao: “Zbogom, dragi Ivo. Čaruga putuje…”

Godinu dana nakon njegove smrti sin Marko ispričao je kakav je Ivo Gregurević bio tata, otkrivši još jedan komadić glumčeva karaktera. Bio je čovjek tvrdog karaktera i meke duše, jedan je od najčešćih opisa neprežaljenog glumca. Iza njega su ostale mnoge tajne.

Zagrebačkom premijerom filma o njegovu životu obilježena je prva godišnjica smrti. Film “Prvi do srca – Ivo Gregurević”, režirao je njegov veliki prijatelj i kum, redatelj Branko Schmidt, a u Hrvatskom narodnom kazalištu, gdje je održana premijera, oca se prisjetio Marko.

“Ne mogu zamisliti da ga neću vidjeti, vjerojatno kao i svatko tko je izgubio roditelja, naročito taj prvi period, ta prva godina. Ponosan sam zbog svega što je napravio i što je ostavio iza sebe”, rekao je Marko, koji je preuzeo i medalju Grada Zagreba posmrtno dodijeljenu njegovu ocu za sveukupni doprinos hrvatskoj kulturi.

Kajmak za Sokola

“Bio je dosta strog što se tiče apsolutno svega, no u toj svojoj strogosti dosta je on meni dopuštao. Mi nismo baš u životu živjeli skupa, no uvijek sam se mogao osloniti na to da će mi, ako mi nešto šteka, tata to riješiti”, iskreno je rekao Marko.

Iza Ive, osim tugujuće obitelji i prijatelja, ostao je njegov pas Sokol, švicarski bernardinac s kojim je glumac provodio svaki slobodni trenutak. Bili su nerazdvojni prijatelji pet godina, rekla je Marija Babić Filipović, prijateljica preminulog Ive Gregurevića.

Nakon Ivine smrti Sokol je završio u Štitaru kod Ivina prijatelja, koji bi ga uvijek čuvao kada je Ivo putovao i snimao. On je otkrio kako je glumac volio ćevape te kako bi uvijek Sokolu naručio kajmak.

“Pretpostavljam da mu je ime dao po filmu ‘Sokol ga nije volio’ u kojemu je glavnu ulogu glumio njegov uzor Fabijan Šovagović“, komentirala je svojedobno Nada Živković, Ivina rođakinja, kojoj je Sokol prirastao srcu. Kada bi pred Sokolom izgovorila Ivino ime, on bi počeo tražiti glumca i lajati kada ga ne bi ugledao. Oni koji su Sokola bolje poznavali otkrili su da se na njemu vidjelo kako se promijenio nakon glumčeve smrti iako je uvijek bio okružen ljubavlju i brižnim Ivinim prijateljima i rodbinom.