Grdović se obratio Stožeru! Netko bi rekao da je ‘pala’ koja bevandica previše, jer ni svoje prezime nije točno napisao!

Autor: Dnevno

Pjevač Mladen Grdović oibratio se putem društvene mreže Nacionalnom stožeru, iznijevši svoj stav o zabrani nastupa i rada klubova,ali umjesto samog sadržaja, pozornost su ukrale i gramatičke greške u tekstu. Naime, gotovo svaka riječ je krivo napisana, čak i njegovo vlastito prezime!

Tekst objave prenosimo u izvornom obliku:

“Strčučni stožer!zašto ste zabranili turirističkim zajednicama da mi Pijevači sa svojom ekipom , muzičari, tehničari , koji postavljaju Razglas , Bine itd. na otvorenom ne nastupamo to je Stožeru 15 obitelji što se tiče mojih 20 dogovorenih nastupa po gradovima, to znači oko 100 ljudi sa dijecom ( familije) Stopirali ste, dok ja jučer u mom gradu Zadru šetam po gradu, rivi !bezbroj ljudi nemožes proči , po meni u prolazu oko 15 tisuča ljudi , na moru uz obalu po cilim gradovima čovik do čovika. Sad ste se uvatili nočnih klubova koji rade od 1 do 4 ujutro ! Smiješno ! I ja bih to zatvorijo kao i svi ljudi koji ništa neznaju o Covid 19. Ako vi neznate što još napravit ja bih vam preporučio od 01 09 2020 karantena 3 mijeseca u kuči , zatvaranje granica i sve je riješeno. Obrazložite što je to imaš Koronu , nemas simptone , pošaljete 14 dana kuči ? Odakle taj broj 14 i čovik ozdravio od svog normalog jela i pica u svojoj kuči. Ima jos jedan podatak kad nije bio Covid više je ljudi umrlo nego u danima Covid 19 . Demokracija je i zato sam vam se obratio. U ime nas glazbenika ! Pijevača , Tamburaša , Sastava ( grupa) Glumaca , statista itd pronađite neki put da možemo i mi hranit svoje Obitelji ima nas oko najmanje oko 150 tisuča”, napisao je pjevač te se potpisao kao Mladen Grdovič.

Bez obzira na gramatički tekst, većina se složila sa sadržajem, a što se tiče prigovora na greške, jedan od pratitelja je napisao:

”Kaj ga jebete za pravopis, čitaj izmedu redaka. Fakat vas jebe stožer a to je sad bitnije od pravopisa. Pogledaj broj slučajeva u Švedskoj i uspredi sa državama koje imaju stroge mjere pa ćeš vidit kolko vas rade.”